¿Podría llegar a Guatemala un sismo de 7 grados? Esto dijo Mhoni Vidente en su último video

Virgo es el sexto signo del zodiaco y se estima entre las fechas del 21 de agosto al 20 de septiembre. Virgo es considerado un signo ordenado y analítico. No hay detalle que se le pase por alto al planear con anticipación sus actividades.

Uno de los problemas que presenta esta cualidad es que las personas Virgo suelen estar pensando en lo que pasará después y no viven el presente como deberían.

El jueves 21 de agosto, ante la entrada del ciclo de Virgo, Mhoni Vidente hizo las predicciones para esta temporada, a través de un vídeo viral.

Destacó que este signo de tierra es imponente y dominante. "Virgo domina completamente los sismos más fuertes, los huracanes en esta temporada, los golpes de estado, revoluciones o cambios de regímenes. Es un signo político, es un signo inteligente... capaz de sacar de cualquier problema”, dijo en su publicación.

Habló de la muerte de un artista del regional grupero, de 26 a 29 años. Cree que será un asesinato o un atentado. También aseguró que veía venir un cambio fuerte en un país latino y habló de la muerte o el arresto de un líder político.

“Se visualizan golpes de estado y problemas en cuestiones de cambios. Tal vez sería la muerte o arresto de gente importante en cuestiones polítics. Uno de ellos es Venezuela, que le están pisando los talones a Nicolás Maduro... ya está en la mira, lo tienen ubicado, lo están acorralando. El dictador no ha podido salir ni negociar su estadía en el país de Venezuela. Rusia, India, Brasil, China, y Donald Trump lo quieren preso o lo quieren desvivido”, comentó.

“Quieren arrancar de raíz todos los problemas que lleva más de 25 años, todo tenía un fin, pues Maduro nada más fue manipulado por personas que lo rodeaban, y que serán desvividos o arrestados”, agregó.

Uno de los eventos que más preocupó a sus seguidores es un fuerte temblor. “Se visualiza uno de los sismos más fuertes en la era de México, que saldrá desde Chiapas, Guatemala o Michoacán hacia la Ciudad de México... escala 7.1 o 7.7. Además viene uno de los huracanes más grandes entrando por el Caribe, cruzando Yucatán y entrando al Golfo a medidos del mes, entre el 19 o el día 21 de septiembre”, concluyó.