Nicki Nicole y Lamine Yamal confirman su relación en la fiesta de la cantante argentina

Este lunes 25 de agosto, el futbolista español del FC Barcelona, Lamine Yamal, y la cantante argentina Nicki Nicole dejaron de ocultar su relación amorosa y se mostraron juntos por primera vez ante sus millones de seguidores en las redes sociales, quienes ya sospechaban que algo ocurría entre ambas celebridades.

Con el objetivo de felicitarla por su cumpleaños número 25, la estrella azulgrana compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía de ambos. En la imagen, Lamine Yamal y Nicole posan sonrientes con un gran pastel sobre la mesa, lo que hace suponer que corresponde a la fiesta que la argentina realizó el pasado 24 de agosto.

Esta es la primera vez que el futbolista español y la cantante argentina publican una fotografía como pareja, luego de que el pasado viernes 1 de agosto varios medios dedicados a la vida de los famosos afirmaron que ambos habían sido vistos besándose en una discoteca de Andorra, días antes de pasear juntos por las calles de Mónaco.

Por su parte, al ser consultado por la nueva relación de su hijo, el padre de Lamine Yamal dejó claro que no piensa entrometerse en la vida personal del futbolista: "Todas las personas se merecen un poco de privacidad. No voy a estar detrás de él como un sapo", explicó, antes de señalar que lo que importa es su rendimiento en el campo.

Lamine Yamal y Nicki Nicole: La nueva pareja del momento

En la fotografía compartida por Lamine Yamal en sus redes sociales, se observa a la pareja en actitud romántica, entre rosas y globos con forma de corazón, por lo que su relación quedó confirmada tras varias semanas de rumores, luego de que a la cantante argentina se le vio con la camisola del FC Barcelona el pasado 10 de agosto, en Italia.

Unos días después de eso, las especulaciones se intensificaron cuando se corrió la voz de que el futbolista español de 18 años tenía a Nicki Nicole como fondo de pantalla en su teléfono. Además, el sábado 16 de agosto, tras la victoria del FC Barcelona en Mallorca, Lamine compartió una fotografía en la que aparecía jugando videojuegos.

Aunque Yamal solo mostró la pantalla de Mario Kart, un videojuego de carreras, en las plataformas digitales, tan solo un día después la cantante argentina también publicó una fotografía en la que jugaba la franquicia de Mario, desarrollada y publicada por Nintendo, lo que aumentó las sospechas de los seguidores de ambos sobre la relación.

Sin embargo, luego de casi un mes de chismes e inventos en las redes sociales, el atacante culé fue quien le reveló al mundo su romance con la nacida en Rosario. Después de publicar la imagen junto a Nicki Nicole, la artista decidió compartirla en su perfil y añadió varios corazones en llamas, símbolos de un amor apasionado y deseo intenso.

Aunque Nicki Nicole es casi siete años mayor que Lamine Yamal, varios medios en España y Argentina aseguran que dentro de su nueva relación fluye una gran química. Además, en la fotografía compartida por el futbolista en redes sociales se aprecia a la cantante tomar la mano izquierda del jugador, mientras él la sostiene por la cintura.

A lo largo de sus 25 años, la artista argentina ha tenido varias parejas públicas y sus romances más conocidos fueron con los músicos argentinos Khea y Trueno. No obstante, su relación más reciente y mediática fue con el cantante mexicano Peso Pluma, quien presuntamente la engañó en Las Vegas durante una presentación en el 2024.