Horóscopo de hoy lunes 25 de agosto de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: tendrá éxito con un proyecto que dará resultados excelentes; planeará nuevos desafíos.

Amor: con la ternura que demostrará, reafirmará su mundo sentimental.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: se resolverán asuntos pendientes y darán paso a proyectos creativos.

Amor: será momento de dejar de lado ideas rígidas que impiden la evolución de la pareja.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: apartará de su entorno a quienes obstaculizan su crecimiento y logrará éxitos.

Amor: hará bien en no dar importancia a lo que no la tiene; la relación mejorará.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Trabajo y negocios: superará los desafíos de un proyecto complicado y obtendrá beneficios.

Amor: si la pareja modera las expectativas desmesuradas, habrá cambios positivos.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos que bloqueaban el éxito y obtendrá mayor cooperación.

Amor: recibirá un presente de un admirador secreto que conmoverá su mundo.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: verá antes que otros las perspectivas de crecimiento y será reconocido.

Amor: un encuentro fortuito con alguien que le atrae aumentará su confianza.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: alcanzará éxito en actividades complejas y recibirá un reconocimiento.

Amor: un conflicto se resolverá y llegará la reconciliación, plena de calidez.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: será momento de insistir con un proyecto que ahora tendrá demanda.

Amor: estará demasiado exigente con alguien que necesita comprensión.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: el entorno laboral estará motivado para cumplir las metas planeadas.

Amor: alguien del pasado regresará con intención de retomar una relación marcada por heridas.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: aportará nuevas ideas a su proyecto y comprobará excelentes resultados.

Amor: las diferencias de personalidad enriquecerán la relación y la harán estimulante.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: personas idóneas le brindarán apoyo clave para su proyecto.

Amor: no convendrá aislarse si lo que desea es dejar atrás la soledad.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: luchará contra la rutina para concentrarse en sus proyectos, aunque lo requerirán otros.

Amor: liberará su encanto con la certeza de iniciar una nueva relación afectiva.

Si usted cumple años hoy es una persona gentil, con gran capacidad de asombro e ingenuidad, querida por su carácter divertido.