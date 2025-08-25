vida
Horóscopo de hoy lunes 25 de agosto de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: tendrá éxito con un proyecto que dará resultados excelentes; planeará nuevos desafíos.
Amor: con la ternura que demostrará, reafirmará su mundo sentimental.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: se resolverán asuntos pendientes y darán paso a proyectos creativos.
Amor: será momento de dejar de lado ideas rígidas que impiden la evolución de la pareja.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: apartará de su entorno a quienes obstaculizan su crecimiento y logrará éxitos.
Amor: hará bien en no dar importancia a lo que no la tiene; la relación mejorará.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Trabajo y negocios: superará los desafíos de un proyecto complicado y obtendrá beneficios.
Amor: si la pareja modera las expectativas desmesuradas, habrá cambios positivos.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Trabajo y negocios: resolverá asuntos que bloqueaban el éxito y obtendrá mayor cooperación.
Amor: recibirá un presente de un admirador secreto que conmoverá su mundo.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Trabajo y negocios: verá antes que otros las perspectivas de crecimiento y será reconocido.
Amor: un encuentro fortuito con alguien que le atrae aumentará su confianza.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: alcanzará éxito en actividades complejas y recibirá un reconocimiento.
Amor: un conflicto se resolverá y llegará la reconciliación, plena de calidez.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Trabajo y negocios: será momento de insistir con un proyecto que ahora tendrá demanda.
Amor: estará demasiado exigente con alguien que necesita comprensión.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: el entorno laboral estará motivado para cumplir las metas planeadas.
Amor: alguien del pasado regresará con intención de retomar una relación marcada por heridas.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: aportará nuevas ideas a su proyecto y comprobará excelentes resultados.
Amor: las diferencias de personalidad enriquecerán la relación y la harán estimulante.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: personas idóneas le brindarán apoyo clave para su proyecto.
Amor: no convendrá aislarse si lo que desea es dejar atrás la soledad.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: luchará contra la rutina para concentrarse en sus proyectos, aunque lo requerirán otros.
Amor: liberará su encanto con la certeza de iniciar una nueva relación afectiva.
Si usted cumple años hoy es una persona gentil, con gran capacidad de asombro e ingenuidad, querida por su carácter divertido.