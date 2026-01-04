ciencia
Luna azul, eclipses y alineaciones planetarias: lo que se verá en el cielo en 2026
Desde eclipses hasta alineaciones planetarias, el 2026 será un año repleto de eventos astronómicos imperdibles para los entusiastas de los fenómenos en el cielo.
Los fenómenos astronómicos cautivarán la atención de las personas durante este 2026. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
El calendario astronómico del 2026 estará marcado por diversos fenómenos que podrán observarse en Guatemala y otras regiones del planeta: eclipses, lluvias de meteoros, alineaciones y otros eventos. Prepare su cámara fotográfica y la energía necesaria para disfrutar de los espectáculos celestes más destacados del año.
Entre los fenómenos previstos figuran las lluvias de meteoros, como las Perseidas en agosto, visibles en distintos puntos del mundo, así como superlunas cercanas al cierre del año. No obstante, los eclipses solares y lunares tendrán una visibilidad limitada según la región geográfica, de acuerdo con la NASA.
Además, ocurrirá un acontecimiento peculiar en mayo: la luna azul, consistente en la aparición de una luna llena “extra” dentro de una misma estación, según explicó Eleonora Poitevin, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA).
A continuación, presentamos algunos de los eventos astronómicos más relevantes de este año, con base en información de National Geographic, la NASA y otras fuentes especializadas.
Principales fenómenos astronómicos del 2026
1. Júpiter en oposición – 10 de enero
Durante esta alineación, Júpiter se acercará a la Tierra como no lo hacía desde diciembre del 2024, por lo que lucirá más brillante y grande en el cielo nocturno, especialmente los días 9 y 10 de enero. Se recomienda observar hacia el este al anochecer; el planeta estará en la constelación de Géminis y permanecerá visible durante toda la noche. Se podrá distinguir formando un triángulo con Sirio y el cinturón de Orión.
2. Primer eclipse solar del año – 17 de febrero
Según la NASA, se registrarán cuatro eclipses en el 2026. Este será un eclipse solar anular visible en la Antártida, mientras que su fase parcial podrá observarse en África, Sudamérica, el océano Pacífico, el Atlántico y el Índico. En Guatemala no será visible, pero podrá seguirse a través de transmisiones digitales en vivo.
3. Alineación planetaria vespertina – 28 de febrero
Seis planetas —Júpiter, Urano, Saturno, Neptuno, Venus y Mercurio— se alinearán una hora después de la puesta del Sol, sobre el horizonte occidental, según Star Walk. Algunos podrán observarse a simple vista, mientras que para Urano y Neptuno se recomienda el uso de binoculares o un telescopio.
4. Eclipse total de Luna – 3 de marzo
Durante los eclipses de Luna, esta suele adquirir un tono rojizo característico, lo que cautiva la atención de los fanáticos de estos fenómenos. El evento será visible en Asia, Australia, islas del Pacífico y América, según la NASA.
5. Luna azul (microluna) – 1 de mayo
Habrá dos lunas llenas durante mayo: la primera, el día 1 a las 11.24 horas, y la segunda, el 31 a las 2.45 horas, comenta Poitevin. La fase lunar del 1 de mayo será una microluna —opuesta a la superluna—, y estará cerca de la constelación de Libra.
6. Conjunción de Venus y Júpiter – 8 y 9 de junio
Según National Geographic, Venus y Júpiter se verán a poco más de un grado de distancia, uno sobre otro, sobre el horizonte occidental, lo que ofrecerá una vista impresionante. El 17 de junio se sumarán Mercurio y la Luna creciente para formar una alineación destacada.
7. Lluvia de meteoros Perseidas – Pico entre el 12 y 13 de agosto
Considerada una de las lluvias de meteoros más espectaculares, las Perseidas tendrán condiciones ideales de observación por coincidir con la Luna nueva. Ese mismo día ocurrirá un eclipse solar total visible en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal, y de forma parcial en otras regiones del mundo.
8. Superlunas de fin de año – 25 de noviembre y 23 de diciembre
El año concluirá con dos superlunas, la primera cerca del Día de Acción de Gracias y la segunda, próxima a Nochebuena. Ambas coincidirán con celebraciones mundiales y ofrecerán cielos iluminados gracias a la belleza del satélite de la Tierra durante estos eventos.