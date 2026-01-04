Luna azul, eclipses y alineaciones planetarias: lo que se verá en el cielo en 2026

El calendario astronómico del 2026 estará marcado por diversos fenómenos que podrán observarse en Guatemala y otras regiones del planeta: eclipses, lluvias de meteoros, alineaciones y otros eventos. Prepare su cámara fotográfica y la energía necesaria para disfrutar de los espectáculos celestes más destacados del año.

Entre los fenómenos previstos figuran las lluvias de meteoros, como las Perseidas en agosto, visibles en distintos puntos del mundo, así como superlunas cercanas al cierre del año. No obstante, los eclipses solares y lunares tendrán una visibilidad limitada según la región geográfica, de acuerdo con la NASA.

Además, ocurrirá un acontecimiento peculiar en mayo: la luna azul, consistente en la aparición de una luna llena “extra” dentro de una misma estación, según explicó Eleonora Poitevin, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía (AGA).

A continuación, presentamos algunos de los eventos astronómicos más relevantes de este año, con base en información de National Geographic, la NASA y otras fuentes especializadas.

Principales fenómenos astronómicos del 2026

1. Júpiter en oposición – 10 de enero

Durante esta alineación, Júpiter se acercará a la Tierra como no lo hacía desde diciembre del 2024, por lo que lucirá más brillante y grande en el cielo nocturno, especialmente los días 9 y 10 de enero. Se recomienda observar hacia el este al anochecer; el planeta estará en la constelación de Géminis y permanecerá visible durante toda la noche. Se podrá distinguir formando un triángulo con Sirio y el cinturón de Orión.

Fotografía muestra el planeta Júpiter a 433 millones de kilómetros de la Tierra. (Foto Prensa Libre: EFE)

2. Primer eclipse solar del año – 17 de febrero

Según la NASA, se registrarán cuatro eclipses en el 2026. Este será un eclipse solar anular visible en la Antártida, mientras que su fase parcial podrá observarse en África, Sudamérica, el océano Pacífico, el Atlántico y el Índico. En Guatemala no será visible, pero podrá seguirse a través de transmisiones digitales en vivo.

Vista de un eclipse solar parcial en New Brighton, un suburbio costero de Christchurch, el 22 de septiembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

3. Alineación planetaria vespertina – 28 de febrero

Seis planetas —Júpiter, Urano, Saturno, Neptuno, Venus y Mercurio— se alinearán una hora después de la puesta del Sol, sobre el horizonte occidental, según Star Walk. Algunos podrán observarse a simple vista, mientras que para Urano y Neptuno se recomienda el uso de binoculares o un telescopio.

Las alineaciones planetarias pueden verse desde nuestro planeta siguiendo las indicaciones respectivas. La imagen es únicamente ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Freepik)

4. Eclipse total de Luna – 3 de marzo

Durante los eclipses de Luna, esta suele adquirir un tono rojizo característico, lo que cautiva la atención de los fanáticos de estos fenómenos. El evento será visible en Asia, Australia, islas del Pacífico y América, según la NASA.

Fotografía de un eclipse lunar tomada desde España. Imagen de referencia. (Foto Prensa Libre: EFE)

5. Luna azul (microluna) – 1 de mayo

Habrá dos lunas llenas durante mayo: la primera, el día 1 a las 11.24 horas, y la segunda, el 31 a las 2.45 horas, comenta Poitevin. La fase lunar del 1 de mayo será una microluna —opuesta a la superluna—, y estará cerca de la constelación de Libra.

La Luna llena suele regalar un brillo magnifico en su transitar. Imagen captada desde Viena, Austria. (Foto Prensa Libre: AFP)

6. Conjunción de Venus y Júpiter – 8 y 9 de junio

Según National Geographic, Venus y Júpiter se verán a poco más de un grado de distancia, uno sobre otro, sobre el horizonte occidental, lo que ofrecerá una vista impresionante. El 17 de junio se sumarán Mercurio y la Luna creciente para formar una alineación destacada.

Imagen de Venus cerca de la Luna durante su fase de cuarto creciente. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: EFE)

7. Lluvia de meteoros Perseidas – Pico entre el 12 y 13 de agosto

Considerada una de las lluvias de meteoros más espectaculares, las Perseidas tendrán condiciones ideales de observación por coincidir con la Luna nueva. Ese mismo día ocurrirá un eclipse solar total visible en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal, y de forma parcial en otras regiones del mundo.

Fotografía de la lluvia de estrellas Perseidas tomada en 2024. Las Perseidas son las más brillantes del año y alcanzarán su pico entre el 12 y 13 de agosto. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

8. Superlunas de fin de año – 25 de noviembre y 23 de diciembre

El año concluirá con dos superlunas, la primera cerca del Día de Acción de Gracias y la segunda, próxima a Nochebuena. Ambas coincidirán con celebraciones mundiales y ofrecerán cielos iluminados gracias a la belleza del satélite de la Tierra durante estos eventos.