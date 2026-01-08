Eclipse solar anular del 2026: ¿se podrá ver en Guatemala y en qué lugares será visible?

Uno de los fenómenos más impactantes llegará en el 2026: el eclipse solar anular hará del cielo el escenario predilecto para apreciar la belleza del llamado “anillo de fuego”.

Este tipo de eclipse asombra a los amantes de la astronomía y a los estudiosos de esta ciencia, ya que permite observar un delgado aro de luz formado por los astros. El evento, que iluminará el cielo el próximo 17 de febrero, será visible en algunas regiones de Latinoamérica.

Un eclipse solar anular se produce cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra. Esto provoca que el satélite bloquee la mayor parte de la luz solar. Sin embargo, la distancia y el tamaño relativos de los tres cuerpos celestes hacen que la Luna no cubra por completo al Sol. Esto genera un delgado aro de luz, denominado “anillo de fuego”, según explica National Geographic.

Durante este proceso podrá verse una parte del Sol cubierta por una especie de “círculo negro”, que en realidad es el satélite terrestre.

Datos publicados por el sitio Eclipse Wise destacan que este fenómeno ocurrirá 6.8 días después de que la Luna alcance su apogeo. Este eclipse pertenece a la serie Saros 121 y es el número 61 de los 71 eclipses que la integran.

En el 2026 también está previsto un segundo eclipse solar, que será total. Según datos de la NASA, este se podrá observar el 12 de agosto del 2026.

De acuerdo con Eclipse Wise, en algunas regiones se podrá ver de forma parcial, entre ellas el sur de Argentina, Chile, Sudáfrica y la Antártida.

En cuanto a Guatemala, el astrónomo Edgar Castro indicó que, en zonas de América Central y América del Norte, este fenómeno no será visible. Por lo tanto, Guatemala no podrá observarlo de forma directa, y se recomienda seguirlo mediante transmisiones de los países que sí podrán disfrutarlo.

Datos compartidos por la NASA destacan las regiones que podrán presenciar el fenómeno, entre ellas la Antártida, África, Sudamérica, el océano Pacífico, el océano Atlántico y el océano Índico.

Por su parte, el Instituto Geográfico Nacional de España, citado por El Universal, señala que “la visibilidad total del eclipse quedará restringida a una franja muy estrecha que atravesará la Antártida y zonas cercanas del océano Austral”.

Eclipse Wise también compartió una imagen de las regiones geográficas con visibilidad del eclipse. “El instante del mayor eclipse tendrá lugar el 17 de febrero de 2026 a las 12.13.06 TD (12.11.54 UT1)”, es decir, a las 6.11.54 horas de Guatemala.

El momento de máxima anularidad será entre las 6.11 y las 6.13 horas, dependiendo del punto de observación, según destaca Infobae.

La imagen demuestra las áreas geográficas donde se verá el eclipse solar anular de 2026. (Imagen obtenida de Eclipse Wise / Fred Espenak)