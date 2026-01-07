Paseo espacial: por qué se pospuso la primera caminata espacial de 2026, para cuándo se reprogramó y cómo seguirla en vivo

La primera caminata espacial programada para el jueves 8 de enero desde la EEI fue pospuesta, según informó la NASA, debido a complicaciones de salud que sufrió uno de los dos astronautas asignados a la misión.

Mike Fincke y Zena Cardman serían los encargados de realizar las primeras caminatas espaciales del 2026, según anunció la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) la mañana del 7 de enero.

La agencia gubernamental de EE. UU., que tiene programadas dos caminatas espaciales con el objetivo de mejorar el suministro de energía solar y apoyar la futura desorbitación segura del laboratorio orbital, decidió posponer su primera misión del 2026, la cual sería transmitida en vivo.

A través de su área de prensa, la NASA informó que un miembro de la tripulación de la EEI presentó molestias de salud durante la tarde del miércoles.

“Debido a la privacidad médica, no es apropiado que la NASA comparta más detalles sobre el miembro de la tripulación”, resaltó la entidad.

La caminata espacial prevista para el 8 de enero sería realizada por Mike Fincke y Zena Cardman, quienes saldrían desde la esclusa Quest de la estación. La misión tenía como objetivo preparar el canal de alimentación 2A para la futura instalación de paneles solares desplegables en la EEI.

“Una vez instalados, los paneles proporcionarán energía adicional al laboratorio orbital, incluido el apoyo esencial para su desorbitación segura y controlada”, explicó la NASA, que prevé este proceso para el 2030.

Por medio de sus redes sociales, la NASA informó que en las próximas horas dará a conocer más detalles, incluida la nueva fecha para la caminata pospuesta.

Segunda caminata espacial

Para el jueves 15 de enero está programada la segunda caminata espacial, también fuera de la EEI, en la que participarán otros dos astronautas de la agencia.

Según la NASA, esta misión tiene como objetivo reemplazar una cámara de alta definición en el puerto de cámara 3 e instalar un nuevo sistema de ayuda para la navegación de naves espaciales visitantes, denominado reflector planar.

Esta segunda caminata está prevista para comenzar a las 7.10 horas EST (6.10 horas de Guatemala), con una duración aproximada de 6 horas y 30 minutos.

Al igual que la anterior, la misión será transmitida en vivo desde las 5.40 horas EST (4.40 horas de Guatemala) por NASA+, Amazon Prime y el canal oficial de YouTube de la NASA.

Aunque la primera caminata fue pospuesta, la NASA no ha confirmado si el cambio de fecha afectará la programación de la segunda misión.