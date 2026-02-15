Shakira en El Salvador: la cantante reunió a más de 145 mil espectadores y se consolida como fenómeno con su residencia en Centroamérica

El domingo 15 de febrero, la cantante colombiana Shakira finalizó su quinto y último concierto de su residencia centroamericana en El Salvador, donde habría causado un alto impacto económico y alcanzado cifras récord de visitantes para su espectáculo.

Consolidada como un fenómeno en El Salvador, habría reunido a más de 145 mil personas de distintas regiones de Centroamérica con su gira internacional Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que la ha mantenido por más de un año en distintos países.

Los conciertos realizados el 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero habrían generado un alto impacto en el país centroamericano, tanto turístico como económico, con cifras sin precedentes para un espectáculo en El Salvador.

Datos reportados por agencias de boletería a medios como Prensa Libre e Infobae marcaron un récord de asistencia superior a 145 mil espectadores. Solo de Guatemala se tiene un aproximado de 30 mil personas que se movilizaron al país vecino, además de visitantes de Honduras, Costa Rica, México e incluso Estados Unidos.

El fenómeno de Shakira hizo vibrar San Salvador, ciudad que recibió a la artista durante su residencia centroamericana. El Estadio Nacional Jorge “Mágico” González fue el punto de encuentro entre la cantante y sus seguidores, así como el epicentro del impacto económico en hotelería, restaurantes y turismo.

El impacto que habría recibido El Salvador iría más allá del entretenimiento, destaca Infobae, pues la residencia habría generado al menos 11 mil empleos en distintos sectores del comercio, restaurantes y hotelería, de los cuales cuatro mil serían directos y siete mil indirectos.

Medios como Once Noticias destacan que los conciertos de Shakira marcaron un acontecimiento histórico en El Salvador, que se posicionó como centro del espectáculo latinoamericano.

Cifras citadas por el medio destacan que, “según estimaciones del gobierno salvadoreño, los cinco conciertos generaron alrededor de 55 millones de dólares en ingresos”.