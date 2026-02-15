Shakira cierra su residencia en El Salvador con emotivo mensaje a Centroamérica: “Jamás se me olvidará”

Durante su quinto y último concierto en El Salvador, la cantante colombiana Shakira dedicó un mensaje especial a sus seguidores centroamericanos que la acompañaron durante su residencia musical en la región. En sus palabras, resaltó el cariño con el que fue recibida y aseguró que esa experiencia quedará grabada en su memoria.

San Salvador se convirtió en un punto de encuentro entre la artista y sus seguidores, quienes desde la tarde hicieron largas filas para ingresar al Estadio Nacional Jorge “Mágico” González.

Con atuendos que hacían referencia a la música de la artista, como pelucas moradas por la canción Las de la intuición o vestimentas inspiradas en su icónica caminata, los centroamericanos se despidieron de los conciertos de Shakira.

Pasadas las 20.30 horas de este domingo 15 de febrero, la barranquillera desfiló junto a la llamada “Manada” en una caminata con la que abre cada espectáculo. Entre canciones recientes y algunos de sus grandes éxitos del pasado, Shakira encendió la fiesta en El Salvador.

El mensaje llegó al inicio del espectáculo, cuando la artista agradeció al público salvadoreño y a los fanáticos que viajaron desde distintos países de Centroamérica para verla en vivo. “hoy es nuestra ultima noche aquí en esta ciudad, que tambien nos ha tratado en esta residencia aquí en Centroamérica, que les prometo algo, jamás se me olvidará ”, expresó ante un estadio completamente lleno.

Con un sold out en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, en San Salvador, Shakira hizo una pausa para reconocer el apoyo recibido durante las cinco fechas de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, programadas para el 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero. Durante esas presentaciones, el público coreó temas como Chantaje, TQG y Te felicito.

Lleno total en el 5to concierto de Shakira en El Salvador



Estadio Jorge Mágico González, San Salvador

Tras interpretar canciones como La de la intuición y Estoy aquí, la colombiana volvió a dirigirse a los asistentes. “Muchísimas gracias a todos los que han venido de todas partes de El Salvador y de Centroamérica para cantar, para bailar juntos, para emocionarnos juntos”, dijo.

“Les prometo algo: jamás se me olvidará”, agregó con énfasis antes de continuar el espectáculo. La artista también destacó que no hay nada mejor que cuando una “lobita” se reúne con su manada, frase con la que reforzó el vínculo con sus seguidores y cerró uno de los momentos más emotivos de la noche.

"Shakira"



Porque hoy finaliza su residencia en El Salvador, luego de 5 conciertos.

En otra de sus pausas, Shakira destacó que para ella realizar una residencia para el público centroamericano fue un sueño y una oportunidad irrepetible. Subrayó que “existen formas en que la vida recompensa a las personas, y esta fue una de ellas”.