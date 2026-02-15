Concierto gratis de Shakira en Copacabana podría reunir a dos millones de fans y dispara reservas de hoteles

En medio de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira hará una pausa para encabezar uno de los espectáculos gratuitos más multitudinarios del mundo. Esto se sabe del evento.

AME9523. LIMA (PERÚ), 16/11/2025.- La cantante colombiana Shakira se presenta en un concierto de su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour' este sábado, en Lima (Perú). Shakira desató la euforia de sus fans en los exteriores del estadio Nacional de Lima a escasas horas de retomar la primera de las tres fechas programadas en Perú como parte de su gira. EFE/ STR

La cantante colombiana Shakira se presenta en un concierto de su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour'. (Foto Prensa Libre: EFE)

En medio de la euforia por su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira sorprendió a sus seguidores al anunciar que participará en un concierto totalmente gratuito en mayo, en la icónica playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil.

El éxito de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour ha llevado a la barranquillera a consolidar su gira como la más exitosa de un artista latino en la actualidad, y la ha mantenido durante más de un año de un país a otro. Esto habría motivado a los organizadores del concierto a buscar a la artista para encabezar el espectáculo, según destacan medios internacionales como El Tiempo.

La noticia fue confirmada antes del cierre de su residencia en El Salvador por Eduardo Paes, alcalde de Río de Janeiro y uno de los organizadores del evento. El espectáculo se celebrará el 2 de mayo y podría reunir a millones de personas en uno de los escenarios más emblemáticos del mundo.

A través de sus redes sociales, Shakira confirmó la noticia con el mensaje: “¡Brasil, te amo! En breve estaré con ustedes para cantar, bailar, sambar y emocionarnos en la playa más icónica del mundo”, en medio del avance de su gira.

El medio brasileño O Globo destaca que Shakira será la principal atracción del megaconcierto en Río de Janeiro, lo que ha provocado que seguidores de la barranquillera busquen hospedaje y vuelos para esa temporada con el fin de verla en la playa de Copacabana.

La popularidad de la cantante podría superar los espectáculos de artistas como Lady Gaga y Madonna, pues, según estimaciones del evento Todo Mundo no Rio, la presentación de Shakira podría atraer a más de dos millones de personas a Río de Janeiro en esa fecha.

Después de Madonna y Lady Gaga en los últimos dos años, será el turno de la artista latina de actuar ante un público que podría superar los dos millones en Copacabana.

Durante una rueda de prensa, Todo Mundo no Rio destacó que artistas como Madonna atrajeron 1.6 millones de personas y Lady Gaga, 2.1 millones, por lo que el éxito de la barranquillera podría convocar a más asistentes, principalmente extranjeros.

En su pronunciamiento, Lucas Padilha, secretario municipal de Cultura, habría destacado que no pudieron haber escogido mejor artista para esta edición que Shakira, quien representa “lo mejor de la cultura mundial y latina, capaz de movilizar a millones”.

La artista destacó estar emocionada por su participación en el espectáculo en Copacabana y por volver a Río de Janeiro, donde inició su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

“Brasil, pronto estaré con ustedes, en el concierto más soñado de mi vida. Dios mío, nos vamos a divertir muchísimo. Los extraño mucho a todos, pero pronto estaré en Río, en la playa de Copacabana”, dijo.

Búsqueda de hospedajes se dispara en Brasil

Desde el anuncio, las búsquedas de hospedaje en la zona de Copacabana aumentaron 60% en Google, según datos citados por Infobae.

Para esta presentación se estima un impacto económico de alrededor de $600 millones y la llegada de al menos 500 mil turistas a Río de Janeiro.

