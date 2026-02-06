Residencia de Shakira en Centroamérica: autoridades de El Salvador revelan que más de 30 mil asistentes son guatemaltecos

Residencia de Shakira en Centroamérica: autoridades de El Salvador revelan que más de 30 mil asistentes son guatemaltecos

A pocas horas de iniciar la residencia centroamericana de Shakira, autoridades de El Salvador dieron a conocer datos sobre el impacto turístico de los conciertos y la entrada de guatemaltecos.

AME5550. MONTEVIDEO (URUGUAY), 03/12/2025.- La cantante colombiana Shakira se presenta en un concierto de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2025' este miércoles, en Montevideo (Uruguay). Shakira presenta el primero de los dos espectáculos que ofrecerá en Montevideo, ciudad a la que regresa 25 años después de su última actuación. EFE/ Gaston Britos

La cantante colombiana Shakira se presentará en El Salvador para cinco conciertos de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2026'  (Foto prensa Libre: EFE)

Durante cinco fechas, la cantante colombiana Shakira llegará a El Salvador para presentar su residencia centroamericana con Las mujeres ya no lloran World Tour 2026, conciertos en los que se espera el ingreso de turistas de distintos países, incluidos visitantes de Guatemala.

Los conciertos, programados para el 7, 8, 12, 14 y 15 de febrero, tendrán un alto impacto turístico en ese país. Según datos proporcionados por la ministra de Turismo de El Salvador, Morena Valdez, al menos 30 mil asistentes serán guatemaltecos.

El punto de encuentro de la barranquillera con sus seguidores de la región centroamericana será el Estadio Nacional Jorge Mágico González, ubicado en San Salvador. Asimismo, se dio a conocer que turistas provenientes de México, Estados Unidos y Canadá también asistirán al concierto, lo que —según la ministra— contribuye al posicionamiento de San Salvador como destino de espectáculos.

El análisis brindado por Morena Valdez a Infobae destaca que se tiene un registro de más de 30 mil boletos comprados por personas de Guatemala, lo que superó la expectativa inicial.

El ingreso de turismo regional a El Salvador ha generado un repunte significativo en la demanda hotelera en la capital de ese país, que ha alcanzado el 100% de ocupación en áreas como San Salvador, Surf City y la Ruta de las Flores.

Además, se detalló que, dentro de la planificación para promover el desarrollo turístico atraído por los conciertos de Shakira, se presentó un micrositio web donde los visitantes podrán informarse sobre destinos turísticos, hoteles disponibles, zonas de transporte y actividades a desarrollarse dentro del país.

El sitio también ofrece datos logísticos para los visitantes extranjeros. La información está disponible en https://quechivoaqui.sv/shakira/#agenda, donde también encontrarán detalles sobre vida nocturna, lugares para visitar en familia y otras opciones para conocer el país.

Según datos de Two Shows Producciones, las puertas del estadio se abrirán desde las 16 horas para que todos los asistentes puedan ingresar. A las 18 horas se presentarán talentos locales como espectáculo de apertura, y el concierto de Shakira comenzará a las 20 horas.

*Con información de Infobae.

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

