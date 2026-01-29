Shakira rompe récord Guinness con “Las mujeres ya no lloran World Tour” y supera a Luis Miguel como la gira hispana más taquillera

La gira, que comenzó el 11 de febrero del 2025, ha consolidado a la barranquillera como una de las figuras más importantes de la industria musical. Hasta la fecha, el tour continúa expandiéndose.

Con canciones como Te felicito, Las de la intuición y Acróstico, Shakira ha hecho vibrar los recintos en los que se ha presentado, logrando así un récord Guinness por tener la gira más taquillera de la historia entre artistas hispanos, desplazando del título a Luis Miguel.

La noticia, anunciada por la revista Billboard, destaca que la cantante colombiana ha recaudado más de 421.6 millones de dólares durante el avance de su gira, logrando vender al menos 3.3 millones de boletos en 86 espectáculos.

Según datos de Billboard Boxscore, con estas cifras Shakira superó el récord alcanzado por Luis Miguel, quien vendió 2.9 millones de entradas y recaudó 409.5 millones de dólares.

De acuerdo con Billboard, fue el 11 de diciembre, durante su presentación en el estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires, cuando la cantante rompió oficialmente el récord. Sus siguientes conciertos en regiones de habla hispana continuaron impulsando las cifras.

Las mujeres ya no lloran World Tour se ha convertido en la gira más grande en la historia de la artista, quien, hasta ahora, ha recaudado un total de 529.7 millones de dólares y vendido al menos 4.9 millones de entradas en 206 espectáculos, según Billboard.

Al conocer el logro, Shakira expresó a la revista su emoción por alcanzar este récord Guinness y subrayó que, aunque la industria musical ha cambiado desde sus inicios, mantenerse vigente y alcanzar un récord histórico es posible gracias al apoyo de sus seguidores.

La cantante también resaltó que este reconocimiento representa un nuevo hito en su carrera, especialmente por tratarse de un mercado —América Latina y España— en el que han girado grandes artistas.

“Solo puedo estar agradecida por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes dan sentido a todo lo que hago, y sin ellos nada de esto estaría sucediendo. Sin duda, son los mejores fans del mundo”, dijo a Billboard la artista.

Con información de la revista Billboard*