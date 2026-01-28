Estrenos de Disney Plus: estas son las nuevas películas, series y conciertos en vivo que llegan en febrero del 2026

Disney Plus, una de las plataformas con mayor oferta de contenido en streaming, continúa apostando por la variedad. Su catálogo incluye deportes, series, películas y franquicias populares como Marvel y Star Wars.

Según su más reciente comunicado de prensa, durante febrero del 2026 se sumarán nuevos títulos: desde especiales y producciones originales hasta eventos transmitidos en vivo. La propuesta está pensada para públicos de todas las edades.

Entre las novedades destacan el regreso de Los Muppets, con un nuevo especial; el concierto Cosquín Rock 2026, y la película Rey del Ring. Además, para los suscriptores del plan Premium con acceso a ESPN en Disney, habrá cobertura de fútbol internacional.

Estos son algunos de los estrenos más esperados para febrero del 2026 en la plataforma:

Los Muppets: un show especial (4 de febrero)

Kermit, Miss Piggy y la clásica pandilla de los Muppets regresan al Teatro Muppet con música, comedia y caos. El especial cuenta con la participación de Sabrina Carpenter.

Ella McCay: imperfectamente perfecta (5 de febrero)

Comedia de 20th Century Studios protagonizada por Emma Mackey y Jamie Lee Curtis, sobre una joven idealista que lucha por equilibrar su vida personal y profesional.

El maestro de la evasión (10 de febrero)

La segunda temporada de El maestro de la evasión llega con nuevos personajes y escenarios, con más amor, pérdida, invención y engaño que nunca. Jack (Thomas Brodie-Sangster) está en serios problemas: es perseguido por el inspector Boxer, el nuevo agente de la ley en Port Victory. Si se encuentra con la mujer que ama, Lady Belle, será condenado a la horca, destaca la sinopsis del proyecto de Hulu.

Cosquín Rock 2026 (14 y 15 de febrero)

Disney Plus transmitirá en vivo este icónico festival argentino, donde suscriptores podrán disfrutar de los tres escenarios principales. Participarán bandas como Ciro y Los Persas, Divididos, Lali, Fito Páez, Franz Ferdinand y Morat.

Dime más mentiras (final: 17 de febrero)

La tercera temporada trae de nuevo la historia de Lucy y Stephen, quienes retoman su relación en medio de escándalos universitarios que sacuden sus vidas. La sinopsis destaca que, aunque ambos prometen que esta vez será diferente, los errores del pasado complican sus buenas intenciones.

Rey del Ring (20 de febrero)

Drama biográfico sobre Arturo Godoy, boxeador chileno que debe enfrentarse a Joe Louis por el título mundial en los años 40.

Festival de Viña del Mar 2026 (22 al 27 de febrero)

Disney Plus transmitirá en vivo uno de los festivales más importantes de América Latina, con artistas como Gloria Estefan, Juanes, Mon Laferte y Paulo Londra.

Paradise (desde el 23 de febrero)

La serie distópica regresa con nuevas revelaciones en su segunda temporada, marcada por los conflictos tras el evento conocido como “El Día”. “De vuelta en Paradise, la armonía de la comunidad se resquebraja mientras el búnker se enfrenta a las secuelas de la temporada 1 y se descubren nuevos secretos sobre los orígenes de la ciudad”, destaca su sinopsis.

En un abrir y cerrar de ojos (27 de febrero)

Esta película profundiza en historias conectadas a lo largo del tiempo. Su sinopsis destaca: “Las tres historias que abarcan miles de años se cruzan y reflexionan sobre la esperanza, la conexión y el círculo de la vida”.

Belleza perfecta (estreno semanal)

Thriller de FX en el que el mundo de la moda se transforma en un escenario de muerte, secretos y una droga peligrosa. Esta producción explora cómo el glamur se ve empañado cuando supermodelos internacionales comienzan a morir de formas misteriosas y escalofriantes.

High Potential: detective inesperada (estreno cada miércoles)

La segunda temporada, presentada en Hulu, sigue nuevamente a Morgan (Kaitlin Olson), una madre soltera con una mente excepcional, cuyo don poco convencional para resolver crímenes la lleva a una colaboración inusual e imparable con un experimentado detective (Daniel Sunjata). Basada en la serie francesa Haut Potentiel Intellectuel.