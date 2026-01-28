Esposa de Bruce Willis revela que el actor no sabe que tiene demencia frontotemporal

Luego de ser diagnosticado con demencia frontotemporal en el 2023, el actor estadounidense Bruce Willis ha captado la atención de sus seguidores por la evolución de su salud. Tras semanas de especulaciones, Emma Heming Willis habló sobre el estado de su esposo.

Fue a través del pódcast Conversaciones con Cam, este 28 de enero, que Emma Heming Willis compartió detalles sobre la evolución de la enfermedad y cómo el actor de Duro de matar no ha tenido conocimiento de su diagnóstico.

Según recopiló el medio People a partir de las declaraciones de Heming Willis, Bruce Willis nunca fue consciente de su diagnóstico. Inicialmente, en el 2022, se informó que el actor había sido diagnosticado con afasia, un trastorno cognitivo que impide a una persona comprender correctamente el lenguaje.

Un año después, el diagnóstico cambió a demencia frontotemporal, un trastorno cerebral que afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Según indicó Emma Heming Willis, el actor “nunca conectó los puntos” de su diagnóstico.

Desde las declaraciones de Heming, se interpreta que hay cierto alivio en el hecho de que Bruce Willis no sepa lo que implica su enfermedad. “Creo que es como la bendición y la maldición de esto: que nunca se dio cuenta de que tenía esta enfermedad, y me alegra mucho”, recopiló People.

Para su esposa, el hecho de que él no lograra asociar sus síntomas con una dolencia específica —pues, para estas personas, es común convivir con ella sin notarlo— es relevante, según destacó Infobae.

Emma Heming Willis compartió en el pódcast que Bruce Willis padece de anosognosia, una afección que, según la Cleveland Clinic, impide a las personas reconocer otras enfermedades o problemas de salud.

Dentro de sus declaraciones, Heming Willis destacó que “sigue muy presente en su cuerpo”, aunque no reconoce su diagnóstico. En la conversación, la esposa de Bruce Willis confesó que, junto a su familia, han progresado y se han adaptado a sus nuevas necesidades.