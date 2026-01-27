Super Mario Galaxy: La película lanza primer vistazo de Yoshi en la aventura espacial

En una travesía más allá del Reino Champiñón, Mario regresa junto a Luigi y sus amigos para embarcarse en una nueva aventura fuera del planeta. En esta segunda entrega se unirá Yoshi, uno de los personajes más populares de ese universo de videojuegos.

Bajo el título Super Mario Galaxy: La película, Nintendo e Illumination buscan ampliar el mundo de Mario con historias divertidas inspiradas en sus videojuegos, y con las que esperan repetir el éxito de la cinta anterior.

En el nuevo adelanto, los estudios revelaron la incorporación de Yoshi al universo cinematográfico de Mario. El personaje, que ya había tenido un guiño en las escenas poscréditos de Super Mario Bros, regresará en esta secuela.

En el avance se observa que el pequeño dinosaurio verde tendrá un rol importante en el desarrollo de la historia, pues aparece como pieza clave en varias escenas del tráiler.

Desde el inicio se muestra a Mario y Luigi visitando una cueva donde extraños ruidos atemorizan a los pobladores. Al ingresar, descubren que, bajo unas rocas, está atrapado alguien: se trata de Yoshi, a quien suman a su aventura.

Yoshi acompaña a Mario, Luigi y otros personajes a recorrer la galaxia, junto a Toad, la princesa Peach y Bowser. La película está bajo la dirección de Aaron Horvath y Michael Jelenic.

El personaje, que debutó en este universo en 1990 al ser integrado al videojuego Super Mario World para Super Nintendo —y que incluso protagonizó su propia entrega, Super Mario World 2: Yoshi’s Island—, vuelve a escena, destaca Infobae.

Sin duda, una de las escenas destacadas de esta nueva entrega es ver a Mario y Luigi en su versión de bebés, quienes se enfrentan a un dinosaurio junto a Yoshi.

La película de Super Mario Galaxy. Abril 2026. pic.twitter.com/FuLO5WmJBX — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) September 12, 2025

La película llegará a los cines y será estrenada oficialmente el próximo 1 de abril. Esta versión está basada en el popular videojuego Super Mario Galaxy e incluirá guiños a otras entregas de la saga.

La primera cinta lanzada por Nintendo e Illumination recaudó US$1,360 millones y se convirtió en la más exitosa basada en un videojuego ese año. En declaraciones anteriores a EFE, Chris Meledandri —fundador de Illumination y productor del filme— afirmó que esta producción representa una oportunidad para reflexionar sobre el legado del personaje y del videojuego, que ha marcado a varias generaciones durante cuatro décadas.

La secuela contará con las voces del elenco original, con Chris Pratt como Mario y Anya Taylor-Joy como la princesa Peach.