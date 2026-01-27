Francia condecora la carrera de Victoria Beckham en medio de la polémica con su hijo Brooklyn Beckham

En medio de la polémica la familia Beckham se presentó en la Sede del Ministerio de Cultura en Francia para participar en el acto de condecoración a Victoria Beckham, reconocida con el título de Oficial de las Artes y las Letras de ese país.

“Me siento muy honrado de ser nombrado Chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres por el Ministerio de Cultura francés”, dijo Victoria Beckham al revelar fotos del evento, no dejando desapercibida la ausencia de su hijo Brooklyn, quien habría decidido apartarse de su familia.

La condecoración se da luego que el Ministerio de Cultura de Francia resaltará la contribución hecha por Victoria Beckham al mundo de la moda, la huella que ha dejado en Francia y la trayectoria de la diseñadora.

Victoria Beckham fue considerada un "icono mundial" muy apreciada por los franceses. La Agencia EFE destaca que Rachida Dati habría resultado que la marca de moda estaría en una evolución perpetua, resaltando su importancia en el mundo de la moda.

Por medio de redes sociales, la empresaria y diseñadora de moda habría resaltado su admiración por la estética francesa, así como la seriedad que se le da en ese país al mundo de la moda, tomada como una forma de arte.

“Ser reconocido aquí y abrazado de esta manera, es un profundo privilegio, que refleja décadas de compromiso y dedicación. Mi sincero agradecimiento a la Ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, por este honor” resaltó Victoria Beckham.

En su posteo, la ex miembro de las Spice Girls agradeció a su familia, principalmente a su esposo el empresario y exfutbolista David Beckham, a quien destacó por ser su inversor original. “No podría estar más agradecida, eres mi todo XX” agregó.

En la condecoración, participó la mayoría de la familia Beckham, su esposo David Beckham, así como sus hijos Romeo, Cruz y Harper. El gran ausente del evento fue Brooklyn Beckham, quién semana atrás rompería el silencio y comentaría su decisión de alejarse de su familia.

Desde su anuncio, la polémica todo varios días sobre la Familia Beckham, pues el joven primogénito de la pareja quien los había acusado de querer controlar su vida y de tratar que fracase su matrimonio.

Por su parte, David Beckham destacó en sus redes sociales “Estamos muy orgullosos de ti y de todo lo que has logrado. Ser nombrado Chevalière de l’Ordre des Arts et des Lettres por el Ministerio de Cultura francés… nadie se lo merece más que tú. Te amamos”,

Con información de Agencia EFE.