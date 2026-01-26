“Hasta mañana, si Dios quiere”: muere la voz mexicana de Topo Gigio

El famoso ratón Topo Gigio en televisión se ganó los corazones de grandes y chicos. Su famosa canción decía: "hasta mañana, si Dios quiere, que descansen bien, llegó la hora de acostarse y soñar también. Porque mañana será otro día y hay que vivirlo con alegría”. Su voz, en español era del actor Gabriel Garzón, quien falleció el domingo 25 enero, a los 57 años.

El actor atravesaba problemas de salud desde 2016 debido a un accidente laboral que le llevó a perder una pierna. No se ha detallado la causa de su muerte.

Medios destacan que Gabriel Garzón nació el 27 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México. Estudió creación de muppets en Estados Unidos y también participó en proyectos como Una sonrisa con Cepillín, La casa de la risa, El espacio del Tío Gamboín y Burbujas.

Sin duda, su presonaje más recordado fue el interpretar a Topo Gigio, en México, Topo Gigio interactuó con Raúl Astor en el Canal 2 de Televisa.

La noticia de la muerte del actor de doblaje fue a través de la cuenta de Instagram del comediante Jorge Falcón. “Hoy perdí a otro amigo y a un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz, querido amigo”, escribió, acompañando el mensaje con una etiqueta al actor.

Topo Gigio nació en Italia en 1959, creado por la artista María Perego y su esposo Guido Stagnaro. Originalmente fue concebido como un títere para la televisión italiana, y su nombre proviene de Topo (ratón) y Gigio, diminutivo de Luigi (Luis), explica El Universal.