“Me estaba cortando el pelo”: Harry Styles reveló por qué estuvo presente en la elección del papa León XIV

El cantante británico ha captado la atención en redes sociales no solo por anunciar una nueva gira internacional y su próximo álbum, sino también por compartir la historia de cómo terminó presente durante el anuncio del sucesor del papa Francisco.

El intérprete de canciones como As It Was, Watermelon Sugar o Sign of the Times vivió un momento histórico al coincidir con el anuncio del nuevo pontífice para dirigir la Iglesia católica. En redes sociales circularon imágenes donde se ve al artista entre la multitud, aunque en su momento no explicó qué lo llevó hasta ese lugar.

Fue días atrás que, finalmente, Styles habló del suceso que lo hizo pasar un tanto desapercibido. En entrevista con BBC Radio 1, en la que promocionaba su cuarto álbum como solista, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, así como su nueva gira, el artista rompió el silencio sobre el hecho.

Cuando el entrevistador le consultó si era difícil pasar inadvertido siendo una figura tan reconocida, y al preguntarle sobre su visita a Roma, el exintegrante de One Direction respondió:

“Pasó cuando me estaba cortando el cabello”, explicó. Fue entonces cuando, de repente, cambió el ambiente y comenzó a escuchar gritos que decían “¡Habemus papam!”, lo que encendió su curiosidad.

“Solo escuché a toda la gente empezar a gritar ‘¡Habemus papam! ¡Habemus papam!’ y todos corriendo por la calle”, comentó Styles, quien añadió que su barbero también se impactó por la noticia al punto que dejó de cortarle el cabello.

“El peluquero dejó de cortarme el pelo y empezó a decir: ‘¡Habemus papam! ¡Habemus papam!’, y luego terminó con mi corte”. Movido por la curiosidad y por estar cerca del Vaticano, Styles confesó que decidió ser testigo de la euforia, por lo que caminó cinco minutos hasta llegar al epicentro de la celebración.

“Fue una locura”, confesó el cantante, al darse cuenta de la magnitud de la emoción colectiva con la elección del papa. Ante la respuesta del presentador —quien señaló que solo el papa podía eclipsar la visita de Styles—, el cantante bromeó: “Dije: ‘¿Quién está teniendo toda esta atención?’”.

Gira 2026

El artista británico se prepara para reencontrarse con sus seguidores en el 2026, con una gira que recorrerá países de Europa, América y Australia.

Según detalla Billboard, la gira incluirá 50 fechas en varios países, con algunas residencias programadas. Iniciará el 16 de mayo en Ámsterdam, Países Bajos, y continuará por Londres, Brasil y México, para luego establecer una residencia en Nueva York y finalizar en Australia.

El regreso de Harry Styles a los escenarios se deriva del lanzamiento de su nuevo disco, Kiss All the Time. Disco, Occasionally, que saldrá el próximo 6 de marzo. Una de sus nuevas canciones, Aperture, ya fue presentada en plataformas digitales como YouTube.