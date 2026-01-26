Michael Jackson: Cuándo y dónde se estrenará la biopic sobre el Rey del Pop

Como una forma de rendir tributo al intérprete de Thriller, se estrenará la nueva biopic titulada Michael, producida por Universal Pictures, en el 2026.

La propuesta cinematográfica seguirá la vida del Rey del Pop, quien será interpretado por Jaafar Jackson, sobrino del artista. La historia se adentrará en su infancia, su vida familiar y su ascenso al estrellato.

Según destaca Universal, "Michael es la representación cinematográfica de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido", proyecto que permitirá al público recordar y conocer más a fondo la vida de uno de los nombres más importantes de la industria musical.

La película será dirigida por Antoine Fuqua, galardonado cineasta responsable de Training Day, Olympus Has Fallen y la franquicia The Equalizer, quien estará a cargo de retratar la vida y el legado de Michael Jackson.

Se tiene previsto que el estreno en cines sea el 24 de abril del 2026, según se anuncia en el tráiler promocional de Universal Pictures. La agencia EFE destaca que, antes de ello, habrá un preestreno el 10 de abril durante un evento especial en Berlín, destinado a reunir a los seguidores del artista.

¿De qué trata la biopic?

Esta propuesta, que sigue al Rey del Pop, narra su vida más allá de los escenarios, adentrándose en su infancia y en el momento en que fue descubierto, según resalta Universal.

Asimismo, retrata su etapa con los Jackson Five, explora la relación con sus hermanos y cómo este grupo fue el punto de partida de su carrera artística.

La producción también presenta el legado que dejó como solista, impulsado por su ambición creativa, lo que lo convirtió en una de las figuras más destacadas de la música y en el Rey del Pop.

La película llevará al público a conocer tanto al artista como al hombre detrás del escenario, e incluirá algunas de sus actuaciones más icónicas, destaca Universal.

Elenco

Para esta producción, el sobrino de Michael Jackson hace su debut en el cine interpretando al Rey del Pop. El elenco también incluye a reconocidas figuras del cine.