Fátima Bosch deslumbra en Antigua Guatemala durante rodaje audiovisual

La visita de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, a Guatemala sumó este domingo 25 de enero otras de sus postales más llamativas.

La reina de belleza mexicana estuvo en Antigua Guatemala, donde atrajo miradas al tomarse fotografías en el arco emblemático y participar en una producción de video, en medio del tránsito habitual de turistas y locales.

La ciudad de Antigua forma parte de la agenda oficial que la Miss Universo cumple durante su primera visita oficial a en el país.

En redes sociales, usuarios destacaron la presencia de Bosch, especialmente al haber recorrido uno de los escenarios más representativos de Guatemala.

La presencia de la Miss Universo 2025 generó expectativa entre quienes coincidieron con el rodaje, que se desarrolló en espacios abiertos y sin cerrar el tránsito habitual.

Estas son imágenes de su recorrido:

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, participa en una producción audiovisual en Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, posa frente al Arco de Santa Catalina durante su visita a Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, camina por las calles empedradas de Antigua Guatemala durante su visita oficial.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, camina por el centro histórico de Antigua Guatemala durante actividades de su visita. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

La llegada de la Miss Universo a Guatemala

Bosch llegó al país el pasado miércoles 21 de enero y desde entonces ha protagonizado una intensa agenda social y cultural. Fue recibida por Raschel Paz, Miss Universo Guatemala, y una de las escenas que más se viralizó fue cuando Paz cargó a la mexicana, recreando un momento que ambas vivieron durante el certamen celebrado en Tailandia.

Durante los primeros días de su visita, la Miss Universo también fue captada tocando la marimba al ritmo de Cielito lindo, gesto que reforzó su cercanía con la cultura guatemalteca.

La organización Miss Universo Guatemala informó que el objetivo de la gira es reafirmar “los lazos de humanidad” y fortalecer el trabajo social.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, y Raschel Paz, Miss Universo Guatemala, a su llegada al Aeropuerto Internacional La Aurora para iniciar la visita oficial. (Foto Prensa Libre: cortesía @Roomaafilms)

Uno de los momentos más compartidos fue durante su encuentro con 800 niñas, una actividad que dejó imágenes ampliamente difundidas en redes sociales.

En declaraciones a Prensa Libre, organizadores del certamen indicaron que la visita de Bosch se extendería hasta este domingo 25 de enero, con énfasis en actividades de apoyo social.

En entrevistas previas, Bosch expresó su entusiasmo por estar en el país. “Guatemala y México somos hermanos. Compartimos cultura, raíces y el amor por nuestra tierra, así que es como estar en casa”, afirmó.

También destacó la importancia de preservar la sabiduría indígena y mostró su admiración por la gastronomía local, mencionando tortillas, frijoles, tamales y bebidas tradicionales.

Antigua, Panajachel y otros puntos del recorrido

La agenda de la Miss Universo incluye recorridos por cuatro departamentos, entre ellos Suchitepéquez, Sacatepéquez, Sololá y el departamento de Guatemala.

En Chicacao participó en una jornada médica gratuita, mientras que en Antigua Guatemala realizó actividades organizadas por sus anfitriones, además de recorridos culturales y producciones audiovisuales.

Bosch también visitaró Panajachel, la Fundación Margarita Tejada, la Fundación BI, la Asociación de Sordos de Guatemala y la Villa de las Niñas, donde compartió con niños y jóvenes en actividades de inclusión y liderazgo.

“Quiero usar esta corona para llevar luz y amor a los lugares donde se necesita”, expresó la Miss Universo, quien ha reiterado que su papel va más allá de la imagen y busca generar acciones concretas durante su reinado.

