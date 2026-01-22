Fátima Bosch se descalza y comparte con niños en Guatemala; la imagen se vuelve viral

La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, llegó a Guatemala el pasado miércoles 21 de enero. Es la primera visita oficial de la modelo y reina de belleza mexicana, nacida en Teapa, Tabasco, y desde los primeros momentos se han difundido imágenes que muestran su cercanía con el país.

El jueves 22 de enero, la comunidad educativa de la Fundación Margarita Tejada recibió una visita especial: Miss Universo, Fátima Bosch, quien compartió distintos momentos con los niños y jóvenes, los cuales quedaron registrados en fotografías y videos.

La Fundación no lucrativa nació en 1998, por iniciativa de 10 madres con hijos con síndrome de Down. Durante su trayectoria ha atendido a más de cinco mil familias y brinda apoyo a más de 500 familias procedentes de distintas regiones del país.

Desde abrazos calurosos hasta una reverencia con flores por parte de un estudiante que la recibió, así como charlas amenas, formaron parte del emotivo encuentro.





Una de las imágenes que se ha vuelto viral y ha causado impacto muestra a la Miss Universo descalzándose para correr con los niños y participar en una carrera divertida.

Esta imagen también ha recordado un momento en el que Lady Di se quitó los zapatos para participar en una carrera durante una actividad escolar con sus hijos.

#inspiracion #inzpira #carrera #royalfamily #celebrity #reels #familia #madre ♬ sonido original - inzpira.oficial @inzpira.oficial En 1991, la princesa Diana participó en una carrera de padres durante la jornada deportiva de la escuela Wetherby, donde estudiaban sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry. Haciendo gala de su carácter realista, corrió descalza, lo que supuso una clara ruptura con el protocolo real, que normalmente exige que los miembros de la realeza vayan completamente vestidos, incluidos los zapatos, en público. A pesar de su enérgico esfuerzo, no ganó la carrera, pero su participación y su actitud desenfadada la hicieron aún más atractiva para el público, poniendo de relieve su simpatía y su voluntad de participar en actividades cotidianas. . . #motivacion

Experiencias de Miss Universo en Guatemala

Bosch fue recibida por la Miss Universo Guatemala, Raschel Paz, quien durante el certamen en Tailandia quedó entre las 30 primeras finalistas. Una de las imágenes que se ha viralizado en redes sociales muestra a Raschel Paz cargando a Bosch, escena que repitieron tras haberla protagonizado durante el concurso. También se ha observado a la mexicana tocando la marimba al ritmo de Cielito lindo.

La organización Miss Universo Guatemala compartió que la visita de Fátima Bosch busca reafirmar “los lazos de humanidad, cultura y excelencia” con el país.

En entrevista con Prensa Libre, organizadores del Miss Universo Guatemala indicaron que la visita de la actual representante del certamen se extenderá hasta el domingo 25 de enero, con diversas actividades, especialmente de apoyo social.

Durante su llegada, en una entrevista con la organización Miss Universo, Bosch expresó su entusiasmo: “Estoy muy feliz, muy contenta, porque Guatemala y México somos hermanos. Compartimos cultura, raíces y el amor por nuestra tierra, así que es como estar en casa”, dijo.

También destacó su admiración por la cultura del país. “Creo que hoy en día hay que darle foco a conservar esa sabiduría indígena de nuestros antepasados, que saben muchas cosas que se han perdido a lo largo del tiempo y que hay que rescatar para las nuevas generaciones”, agregó la reina de belleza.



Fátima Bosch recorrerá cuatro departamentos de Guatemala como parte de una gira de ayuda humanitaria. Entre las actividades destacadas están una jornada médica gratuita en Chicacao, Suchitepéquez; visitas a Antigua Guatemala, Panajachel y la capital; y encuentros con organizaciones enfocadas en la inclusión y el liderazgo infantil.