“Guatemala y México somos hermanos”: Fátima Bosch elogia tortillas, frijoles y tamales durante su visita

La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, llegó a Guatemala el pasado miércoles 21 de enero. Es la primera visita oficial de la modelo y reina de belleza mexicana, nacida en Teapa, Tabasco, y desde los primeros momentos se han difundido imágenes que muestran su cercanía con el país.

Fue recibida por la Miss Universo Guatemala, Raschel Paz, quien durante el certamen en Tailandia quedó entre las 30 primeras finalistas. Una de las imágenes que se ha viralizado en redes sociales muestra a Raschel Paz cargando a Bosch, escena que repitieron tras haberla protagonizado durante el concurso. También se ha observado a la mexicana tocando la marimba al ritmo de Cielito lindo.

La organización Miss Universo Guatemala compartió que la visita de Fátima Bosch busca reafirmar “los lazos de humanidad, cultura y excelencia” con el país.

En entrevista con Prensa Libre, organizadores del Miss Universo Guatemala indicaron que la visita de la actual representante del certamen se extenderá hasta el domingo 25 de enero, con diversas actividades, especialmente de apoyo social.

Durante su llegada, en una entrevista con la organización Miss Universo, Bosch expresó su entusiasmo: “Estoy muy feliz, muy contenta, porque Guatemala y México somos hermanos. Compartimos cultura, raíces y el amor por nuestra tierra, así que es como estar en casa”, dijo.

También destacó su admiración por la cultura del país. “Creo que hoy en día hay que darle foco a conservar esa sabiduría indígena de nuestros antepasados, que saben muchas cosas que se han perdido a lo largo del tiempo y que hay que rescatar para las nuevas generaciones”, agregó la reina de belleza.

“También estoy muy feliz porque me dijeron que aquí las tortillas, el frijolito, los rellenitos, los tamalitos están espectaculares, el fresco de tamarindo… y ya saben que a mí me encanta comer”, comentó entre risas.

Además, manifestó estar emocionada por todas las causas sociales y por conocer las fundaciones que la invitaron. “No puedo esperar para estar con las personas y ayudar desde mi trinchera en lo que yo pueda. Seguir con esta misión, porque de eso se trata Miss Universo: ser portadora de una voz que resuene en todos los rincones del mundo, y que no solamente hable, sino que accione, que tenga coherencia con sus palabras”, agregó.

“Quiero que sepan que mi compromiso siempre va a seguir en pie: usar esta corona para llevar luz y amor a los lugares donde solo ha habido oscuridad. Ese es el propósito que sé que Dios me dio, y aquí estamos trabajando por ello”, expresó.

#fatimabosch #fatimaboschenguatemala ♬ sonido original - Miss Universe Guatemala @missuniversegtoficial ✨ Guatemala recibe con honor y orgullo a Miss Universo ✨ Hoy somos el punto de partida de un tour global dedicado a las obras sociales, la solidaridad y el impacto positivo en las comunidades. La visita de Miss Universo a Guatemala marca el inicio de un recorrido que celebra el liderazgo con propósito, la empatía y el compromiso con las causas que transforman vidas. Guatemala abre sus puertas al mundo con calidez, cultura y esperanza, reafirmando que la belleza más poderosa es la que inspira, sirve y deja huella. 🇬🇹✨ @Miss Universe @Fátima Bosch #missuniverse

Más de la agenda de Fátima Bosch

Durante su estadía, Fátima Bosch recorrerá cuatro departamentos del país como parte de su agenda, en la cual participará en actividades de ayuda humanitaria. Esta gira se realizará en compañía de la organización y de la actual representante de Guatemala.

Según la información proporcionada, uno de los destinos que Bosch visitará será el departamento de Suchitepéquez, donde estará en Chicacao para participar en una jornada médica gratuita.

Otro punto de su agenda será Antigua Guatemala, en Sacatepéquez, donde participará en un recorrido y en actividades organizadas por sus anfitriones. También visitará Panajachel, en el departamento de Sololá. El departamento de Guatemala forma parte de su gira.

La agenda de trabajo de Fátima Bosch incluye diversas actividades sociales, entre ellas, una visita a la Fundación Margarita Tejada, donde compartirá con niños con síndrome de Down.

El 23 de enero, la Miss Universo conocerá los proyectos de la Fundación BI, organización que desarrolla programas de liderazgo para la niñez. Otro de sus destinos será la Asociación de Sordos de Guatemala, donde participará en actividades de inclusión social.

Uno de los lugares contemplados en su visita será la Villa de las Niñas, en la zona 13 capitalina, donde compartirá con la niñez.



Las candidatas felicitan a Fátima Bosch por su coroanción en 2025. (Foto Prensa Libre AFP)









