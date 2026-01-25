Rabinal Achí 2026: Los danzantes regresan en la fiesta de San Pedro y San Pablo este 25 de enero

Con cielo despejado y silencio en las calles despertaron los pobladores de Rabinal, municipio de Baja Verapaz, el domingo 25 de enero del 2026. Este lugar, lleno de historia, ofrece una variedad de especies como ficus, ceibas, eucalipto, pinos y otros arbustos, además de una diversidad de aves y fauna local.

La jornada comenzó a las 5 horas con una alegre serenata de marimba y bombas, que anunciaban el día principal de la fiesta dedicada a San Pablo y San Pedro Apóstol.

Antes de las 7 horas, el mercado ya estaba abierto con sus productos habituales: huevos frescos de patio, queso envuelto en hoja, maíz quebrado, pinol e incluso piedras de moler. Sin embargo, los vendedores hicieron una pausa para esperar la salida de la tradicional procesión en honor a San Pedro y San Pablo, que recorre la localidad durante aproximadamente una hora.

Este año el cortejo fue especial, pues además de las bandas de música, incluyó una tradición que no pudo realizarse en el 2025: la danza del Rabinal Achí, con 800 años de existir y considerada Patrimonio de la Humanidad. Los danzantes lucieron trajes nuevos, y durante la semana se prepararon especialmente para esta presentación.

En lengua maya achi’, la obra se conoce como Xajoj Tun, o “Danza del tun” en español. Se practicó en secreto desde 1625 hasta 1856, año en que el sacerdote francés Charles Étienne Brasseur de Bourbourg lo tradujo a su idioma, según narración del anciano principal y cofrade Bartolo Sis, quien lo aprendió oralmente de su padre y de su abuelo.

Los integrantes de la danza acompañaron el recorrido, junto a las 16 cofradías locales, cada una con su imagen y su banda de música. Al regresar al templo, los esperaba una marimba para recibir la procesión.

Mientras el cortejo avanzaba, se abrieron las capillas aledañas, también dedicadas a santos. María Patrocinia Juárez, quien inicia su participación en primer grado dentro de la cofradía, explica que estas capillas se decoran con devoción mientras las imágenes pasan y dejan su bendición entre los pobladores. Las capillas están dedicadas a Santo Domingo de Guzmán, San Sebastián, San Pedro Apóstol y San Pedro Mártir.

La solemnidad de la fiesta dedicada a San Pedro y San Pablo es una de las fiestas más importantes de la comunidad en Rabinal. (Foto Prensa Libre: Esdras Laz)

José Jacinto López Ortíz, originario de San Miguel Chicaj y quien se encuentra en Rabinal por motivos laborales, también comparte esta tradición: “Para mí, Rabinal pareciera un país metido en Guatemala. Tiene el libro de la danza de Rabinal Achí, que ha sido traducido a varios idiomas y se presenta en idioma materno”, explica.

Reconoce que los tambores e instrumentos eran, antiguamente, llamados de guerra: “Este pueblo es único, y su cultura tiene que ver con un pueblo de guerreros”, agrega.

En la iglesia de San Pablo Apóstol, a las 8 horas comenzó la preparación para una misa solemne con cantos en achí y una serie de peticiones desde la gratitud por la salud, el trabajo, los animales e incluía la vida de pobladores que trabajan en las fuerzas de seguridad del país. Algunas personas permanecieron de pie, mientras otras fueron por sillas para participar en la ceremonia.

A las 9 horas, se esperaba el inicio de la danza del Rabinal Achí en el parque. Esta tradición estuvo a punto de perderse en el 2025, debido a la falta de danzantes, apoyo económico y al deterioro de los trajes.