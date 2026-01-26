Miss Universo Fátima Bosch se despide de Guatemala: “Es una tierra mágica y quiero volver”

En una entrevista exclusiva realizada por mensajes de voz, Fátima Bosch, Miss Universo, atendió a Prensa Libre/Guatevisión durante sus últimos minutos en el país y compartió parte de la experiencia que vivió en Guatemala, donde se le observó cumplir uno de los objetivos que ha marcado su reinado: mantener cercanía con la gente.

La Miss Universo 2025 explicó que la Organización Guatemala fue la encargada de planificar los lugares que visitaría. Como parte de una gira de ayuda humanitaria, recorrió cuatro departamentos del país. Entre las actividades realizadas figuraron una jornada médica gratuita en Chicacao, Suchitepéquez; visitas a Antigua Guatemala, Panajachel y la capital, así como encuentros con organizaciones enfocadas en la inclusión y el liderazgo infantil.

Bosch también habló de la amistad que entabló con Raschel Paz, a quien describió como una persona especial. “Sin duda, Miss Universo me dejó buenas amigas para toda la vida, y una de ellas es Raschel Paz. Es una niña hermosa. Me encantó venir a su tierra, conocer su país, y sigo en contacto con mis compañeras del concurso”, comentó.

Gastronomía y cultura

“Esta corona siempre se debe usar para servir”, afirmó la reina, elegida en noviembre de 2025. De forma discreta, añadió que cada encuentro vivido en Guatemala le dejó aprendizajes profundos. “Siempre podemos aprender de las personas, de sus vidas, sus situaciones y sus luchas. Eso conmueve mi corazón. He sido una persona consciente y abierta a ver más allá de las cosas. Por privacidad no puedo mencionar casos específicos, pero quiero que esas personas sepan que cuentan conmigo”, expresó.

Una de las imágenes de Miss Universo en Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Entre los aspectos que más disfrutó de su visita destacó la gastronomía guatemalteca. “Sin duda, deliciosos platillos. El almuerzo chapín y los platanitos con frijoles dulces (rellenitos) de postre fueron espectaculares. Lo que más disfruté fueron las comidas tradicionales”, señaló.

La chef Mirciny Moliviatis compartió que Miss Universo visitó su restaurante 7 Caldos, en Antigua Guatemala, donde tuvo la oportunidad de degustar kak’ik, jocón, subanik, mole y rellenitos.

Miss Universo, Fátima Bosch y la chef Miriciny Moliviatis en Antigua Guatemala. (Foto Prensa Libre: cortesía Miss Universo)

Bosch manifestó que le gustaría ser recordada como “una reina real, cercana a la gente”, y subrayó que la filantropía y el servicio a los demás son prioridades en su reinado. “Hablar de temas que pueden incomodar es necesario para que la sociedad avance y para que las mujeres tengamos más oportunidades. Esta corona es una responsabilidad”, afirmó.

Asimismo, aseguró que le gustaría volver a Guatemala tanto como Miss Universo como en calidad de turista. “Me voy enamorada de este país mágico que ustedes tienen”, dijo.

En sus redes sociales, Bosch compartió un mensaje emotivo acompañado de imágenes que resumen su visita. “Último día en Guatemala y mil razones para agradecer”, escribió. La Miss Universo salió del país en las primeras horas del lunes 26 de enero.

Visitas y gestos solidarios

Durante su estadía, Bosch recibió un traje especial inspirado en piezas indígenas, con referencias a la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca. El vestido, de color morado, incluye detalles que evocan esta época del año. Se conoce que Bosch es católica y, en un video compartido por Erick Citalán, se muestran detalles del proceso de elaboración de la prenda, realizada a mano por artesanos de Quetzaltenango.

El viernes 23 de enero, visitó la Villa de las Niñas, en la zona 13 capitalina. También compartió con la comunidad de personas sordas, donde aprendió a decir su nombre y a saludar en lenguaje de señas, experiencia que difundió en un video en sus redes sociales.Un día antes, el jueves 22 de enero, la Fundación Margarita Tejada recibió a Bosch, quien convivió con niños y jóvenes en un encuentro marcado por abrazos, flores y charlas amenas, momentos que quedaron registrados en fotografías y videos.

Una de las imágenes que más impacto ha generado y que se volvió viral muestra a Fátima Bosch descalzándose para correr con los niños y participar en una carrera recreativa, gesto que fue ampliamente destacado en redes sociales.