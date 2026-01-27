Estrenos de Netflix en febrero del 2026: “El abogado de Lincoln”, “El agente nocturno” y otros títulos que se suman al catálogo

Con nuevas series, películas y documentales, Netflix fortalece su cartelera para febrero del 2026, con producciones de misterio, acción y, sobre todo, romance, por la temática del mes.

Desde originales de Netflix hasta producciones aclamadas por los cinéfilos, la plataforma traerá una nueva temporada de El abogado de Lincoln, en la cual Mickey Haller enfrentará nuevos retos dentro y fuera de la corte.

Películas conocidas, como Cincuenta sombras de Grey, también llegarán al catálogo como parte de las propuestas de romance que se incrementan durante el mes del amor y la amistad.

Propuestas como El museo de la inocencia ofrecerán una historia llena de intriga, al mostrar cómo un hombre anhela una conexión con una mujer prohibida. Mientras tanto, el misterio llegará con El arte de Sarah.

Omar Chaparro protagonizará una de las producciones más sentimentales del mes: La celda de los milagros. Estas producciones estarán disponibles con la suscripción de Netflix, con planes básicos desde Q45.88, estándar a Q68.86 y premium por Q95.67.

Estos son los estrenos que llegarán a Guatemala para febrero del 2026:

28 días (1 de febrero)

Tras perder el control en la boda de su hermana, una escritora neoyorquina debe enfrentar su problema de adicción en una estancia de rehabilitación ordenada por un juez. La película es protagonizada por Sandra Bullock.

Cincuenta sombras de Grey (4 de febrero)

El magnate Christian Grey intenta conquistar a la estudiante universitaria Anastasia Steele e introducirla en sus particulares e intensos deseos eróticos. La película será estrenada junto a títulos como Cincuenta sombras más oscuras y Cincuenta sombras liberadas.

El abogado de Lincoln (5 de febrero)

Basada en la serie de novelas superventas del reconocido autor Michael Connelly, la cuarta temporada se inspira en el sexto libro de la saga El abogado de Lincoln, La ley de la inocencia. Mickey Haller (Manuel García-Rulfo) se enfrenta a su caso más difícil hasta la fecha, mientras él y su equipo trabajan incansablemente para demostrar su inocencia en el asesinato de un antiguo cliente, Sam Scales, señala Netflix.

Para limpiar su nombre, deberán desentrañar la última estafa de Sam, lo que los llevará a enfrentarse directamente con la fiscalía, el FBI y los fantasmas del propio pasado de Mickey.

Un familiar (5 de febrero)

El pasado de dos exespías toca a su puerta. Ahora, lo más difícil no son las persecuciones, los tiroteos ni las peleas, sino decirse la verdad, destaca la sinopsis.

Salvador (6 de febrero)

Un conductor de ambulancias descubre que su hija pertenece a un grupo extremista durante una noche de peleas. Tras una desgracia, no se detendrá hasta obtener respuestas.

Motorvalley (10 de febrero)

Un conductor de ambulancias descubre que su hija pertenece a un grupo extremista durante una noche de peleas. Tras una desgracia, no se detendrá hasta obtener respuestas, lo que lo llevará a una aventura.

El amor es ciego (11 de febrero)

Según su sinopsis: Luego de tener citas sin verse, estas personas solteras ponen a prueba el poder del amor. Al final del día, ¿importará más su conexión emocional que su aspecto físico?

Cómo llegar al cielo desde Belfast (12 de febrero)

Tres mujeres muy cercanas emprenden una misión caótica para resolver el misterio de la muerte de su amiga, mientras intentan mantener oculto su propio secreto.

El arte de Sarah (13 de febrero)

Esta miniserie presenta: Un cadáver en medio de la ciudad. Una marca de lujo en alza. Un detective que sigue de cerca cada giro en la cambiante historia de una mujer. ¿Qué sucedió realmente?

El museo de la inocencia (13 de febrero)

Estambul, década de los setenta. El amor prohibido de un hombre por una vendedora se convierte en obsesión y anhelo interminables. Inspirada en la novela icónica de Orhan Pamuk, comparte su sinopsis.

La celda de los milagros (13 de febrero)

Un padre ejemplar es encarcelado injustamente por un crimen que no cometió. Mientras lucha tras las rejas para demostrar su inocencia, su hija queda sola y deberá valerse por sí misma para sobrevivir, destaca la sinopsis.

El vínculo sueco (19 de febrero)

En esta historia de la vida real poco conocida, un burócrata sueco se convierte en héroe al intentar salvar a judíos durante los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial.

El agente nocturno (19 de febrero)

La tercera temporada continuará la historia de un agente de inteligencia que destapa una conspiración letal. Deberá enfrentar persecuciones y descubrir todo el plan.

Pavana (20 de febrero)

Gracias a sus trabajos, tres personas solitarias cruzan caminos y hallan consuelo en la compañía del otro mientras exploran la naturaleza del amor. Esta historia asiática profundiza en el vínculo, sus beneficios y dramas.

Corta fuegos (20 de febrero)

Mientras su familia se prepara para mudarse, Lide desaparece en el bosque. Durante su ausencia, se desata un incendio, y su madre deberá encontrarla antes de que lo hagan las llamas.

Fórmula 1: Drive to Survive (27 de febrero)

La octava temporada llevará toda la acción de alto octanaje mientras los pilotos de Fórmula 1 compiten por el poder, la pole y el podio en las mejores pistas del mundo.