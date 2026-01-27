“Perdí el contacto con la realidad”: Kanye West se disculpa por comentarios antisemitas y habla sobre su salud mental

En una nueva declaración, el rapero Kanye West habló sobre sus actos y expresiones antisemitas, los cuales, según dijo, se deben al deterioro de su salud mental.

Fue a través de una publicación en el espacio de opinión Libre Expresión del diario The Wall Street Journal que el exesposo de Kim Kardashian ofreció disculpas a su público por el comportamiento que ha tenido en los últimos años, el cual atribuye al trastorno bipolar que padece.

A lo largo de su mensaje, West intenta disculparse por difundir mensajes antisemitas e incluso por utilizar la esvástica —símbolo asociado al nazismo— dentro de su marca de ropa, Yeezy; actos por los que fue criticado durante años. En la publicación, West expone lo que él considera el origen de su trastorno bipolar tipo 1.

En el artículo titulado “A todos los que he hecho daño”, según cita El País, el rapero relata cómo un accidente automovilístico le fracturó la mandíbula y, supuestamente, causó una lesión en el lóbulo frontal derecho de su cerebro, la cual, afirma, estaría relacionada con su diagnóstico.

Desde su perspectiva, los doctores se enfocaron en las fracturas visibles, mientras que los daños cerebrales pasaron desapercibidos. Según su versión, los estudios médicos que le realizaron fueron limitados y nunca se consideró hacerle una evaluación para detectar posibles lesiones en el lóbulo frontal.

Según destaca Infobae, las actitudes del rapero provocaron rupturas de vínculos personales, pérdida de seguidores y una notoria disminución de la confianza pública.

La publicación también señala que los supuestos efectos del accidente no habrían sido diagnosticados sino hasta el 2023, omisión que, según él, derivó en un grave deterioro de su salud mental, ahora reflejado en el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1.

Imágenes compartidas del artículo impreso, difundidas por Estilo Chic, muestran que el rapero describe la negación como uno de los mecanismos de defensa del trastorno bipolar.

“Cuando estás en una fase maníaca, no crees que estés enfermo. Piensas que los demás están exagerando. Sientes que estás viendo el mundo con más claridad que nunca, cuando en realidad estás perdiendo por completo el control”, declaró.

Kayne West y Bianca Censori en la alfombra roja de los premios Grammy 2025 en Los Ángeles. (Foto Prensa Libre: EFE)

“Lo más aterrador de este trastorno es lo persuasivo que puede ser cuando te dice: ‘No necesitas ayuda’. Te deja ciego, pero convencido de que tienes claridad. Te sientes poderoso, seguro, imparable”, expresó.

Desde su punto de vista, el deterioro de su salud mental y la falta de tratamiento lo llevaron a decir y hacer cosas de las que ahora se arrepiente, como tratar mal a quienes más quiere.

“Ustedes soportaron miedo, confusión, humillación y el agotamiento de intentar amar a alguien que, a veces, era irreconocible. Viendo hacia atrás, me alejé de quien realmente soy”, explicó.

Kanye West y su obsesión con la esvástica

En su reflexión, el rapero abordó su obsesión con uno de los símbolos más destructivos: la esvástica. Según explicó, todo ocurrió durante momentos de desconexión mental.

“No excusa lo que hice. No soy nazi ni antisemita. Amo al pueblo judío”, afirmó.

“Me arrepiento y me siento profundamente avergonzado por mis acciones en ese estado, y estoy comprometido con la rendición de cuentas, el tratamiento y un cambio significativo”, dijo, mientras continuó pidiendo perdón a la comunidad negra, a la que considera también ha fallado.

West añadió que tener trastorno bipolar no implica estar siempre en un estado de enfermedad mental. Según él, cuando se atraviesa una fase maníaca es cuando se está enfermo; fuera de ella, se siente “completamente normal”. Es entonces, afirma, cuando se percibe con mayor claridad el daño que dejó la enfermedad. “Al tocar fondo hace unos meses, mi esposa me animó a buscar ayuda, finalmente”, dijo.

Agregó que encontró consuelo —aunque parezca increíble— en foros de Reddit, donde personas compartían experiencias similares con episodios maníacos o depresivos.

“Al leer sus historias me di cuenta de que no estaba solo. No soy el único que arruina su vida una vez al año, a pesar de tomar medicamentos todos los días y de que los ‘mejores doctores del mundo’ me hayan dicho que no soy bipolar, sino que solo presento síntomas de ansiedad”, relató.

Por último, comentó que se encuentra en proceso de canalizar su energía hacia el arte positivo, mientras sigue buscando un equipo médico que lo ayude a afrontar su diagnóstico.

“No pido compasión ni indulgencia, aunque aspiro a ganarme su perdón. Escribo hoy simplemente para pedir paciencia y comprensión mientras encuentro el camino de regreso a casa”, concluyó.