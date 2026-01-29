Bridgerton: The Official Podcast: qué es, cuántos episodios tiene, quiénes son sus invitados y dónde escucharlo

Bridgerton: The Official Podcast: qué es, cuántos episodios tiene, quiénes son sus invitados y dónde escucharlo

Netflix estrena Bridgerton: The Official Podcast, una propuesta que busca revelar los secretos detrás de la nueva entrega y explorar lo que Lady Whistledown no alcanzó a contar.

British actor Luke Thompson arrives for the World premiere of "Bridgerton Season 4" at the Palais Brongniart in Paris on January 14, 2026. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)

El actor británico Luke Thompson llega al estreno mundial de "Bridgerton Temporada 4" en el Palais Brongniart en París.  (Foto Prensa Libre: AFP)

Como complemento a la cuarta temporada de la serie Bridgerton, Netflix lanza Bridgerton: The Official Podcast, un proyecto que promete mantener al hilo a los fanáticos de la serie y revelar nuevos secretos.

Con seis episodios en total, este pódcast expande el universo de Bridgerton para que el público descubra lo que ni Lady Whistledown ha podido conocer sobre los actores de la serie y la trama. Con la frase “Queridos oyentes”, el pódcast promete entretener y brindar más detalles de la segunda parte de la temporada.

Según datos de Netflix Tudum, el pódcast presentará a distintos actores del elenco, con quienes se profundizará en sus personajes, la historia de la cuarta temporada y los secretos de la alta sociedad, junto a su presentadora, Alison Hammond.

Presentará en exclusiva a Luke Thompson y Yerin Ha, protagonistas de esta temporada, quienes hablarán sobre su historia de amor y la evolución de sus personajes.

Al igual que la serie, el pódcast podrá sintonizarse por partes: los primeros tres episodios estarán disponibles a partir del 29 de enero y los otros tres se estrenarán en febrero, junto con la parte 2 de la temporada.

Episodios e invitados

Según informó Netflix a través de Tudum, cada episodio contará con distintos actores, quienes abordarán la trama de la serie. Estos son:

  • Episodio 1: “La dama de plata”
    Luke Thompson y Yerin Ha
    La showrunner Jess Brownell
  • Episodio 2: “Creciendo en Bridgerton
    Hannah Dodd y Claudia Jessie
    Ruth Gemmell y Luke Thompson
  • Episodio 3: “Madres de Mayfair”
    Ruth Gemmell y Daniel Francis
    Katie Leung y Yerin Ha

¿Dónde escucharlo?

Según Tudum, el pódcast podrá ser sintonizado en Estados Unidos a través de la plataforma de Netflix, mientras que en el resto de países se podrá escuchar un episodio semanal en YouTube desde el 29 de enero.

También estará disponible en Apple Podcasts y Spotify para quienes deseen disfrutar de un verdadero pódcast.

*Con información de Netflix Tudum.

