Temporada 4 de Bridgerton: cuándo se estrena, nuevos personajes, trama y fecha de la parte 2 en Netflix

Conocido por su estilo bohemio y su negativa a sentar cabeza, Benedict Bridgerton vivirá su propia historia de amor en la cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix, esta vez al estilo del clásico de Cenicienta.

El segundo hermano de la familia Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, quedará flechado por Sophie Baek (Yerin Ha), una joven enigmática conocida como la Dama de Plata, con quien se encontrará en una fiesta de máscaras organizada por Lady Violet Bridgerton. El romance surgirá bajo la luz de los candelabros, en una noche marcada por el misterio y la atracción.

La escritora Lady Whistledown regresa a escena tras revelarse ante la sociedad, y ahora vuelve para narrar este inesperado vínculo entre Benedict y Sophie, quienes se caracterizan por ser polos opuestos: él vive en un mundo de oportunidades, mientras que ella sobrevive a una difícil realidad.

La primera parte de la temporada se estrena el 29 de enero, con cuatro episodios en los que los fanáticos serán testigos de una historia marcada por el romance, la intriga y los desafíos sociales.

Será el propio Benedict quien, conmovido por el amor, recurrirá a Lady Whistledown para pedirle ayuda y reencontrarse con la mujer que ha conquistado su corazón.

Trama de la cuarta temporada: parte 1

El soltero Benedict Bridgerton será arrastrado a la alta sociedad durante la temporada de compromisos, donde vivirá su propia historia de amor al conocer a una mujer cautivadora en el baile de máscaras.

Según detalla Netflix Tudum, es con la ayuda de Eloise Bridgerton que Benedict se lanza a la alta sociedad para descubrir la identidad de la joven conocida como la Dama de Plata.

En medio de su búsqueda, cree que ella pertenece al mundo aristocrático, pero detrás de la máscara se encuentra una ama de llaves llamada Sophie, quien trabaja para Araminta Gun.

Durante su búsqueda, Benedict se encuentra con la verdadera Sophie, lo que lo lleva a una confusión emocional: no sabe si le gusta más la intrigante Dama de Plata o la joven sencilla que ha conocido, sin saber que se trata de la misma persona, destaca Netflix Tudum.

Queridos lectores, me complace revelarles cuáles serán los covers clásicos de Bridgerton temporada 4, parte 1:



Taylor Swift — “Enchanted”

Paramore — “All I Wanted”

Olivia Rodrigo — “Bad Idea Right”

Coldplay — “Life in Technicolor”

USHER ft. Pitbull — “DJ Got Us Fallin’ In Love”… pic.twitter.com/rCO0gHXmYy — CheNetflix (@CheNetflix) January 28, 2026

Nuevos personajes

Como en cada temporada de Bridgerton, nuevos actores se integran a la trama, esta vez para introducir a Sophie Baek y su papel en la sociedad.

Uno de los nuevos personajes es Lady Araminta Gun (Katie Leung), una mujer de la alta sociedad y empleadora de Sophie. Esta viuda, que ha enviudado dos veces, busca que al menos una de sus dos hijas se case durante la temporada social.

En la trama, su carácter cambiará cuando algo o alguien amenace su posición social.

Otra incorporación es Rosamund Li (Michelle Mao), hija mayor de Araminta, quien pondrá la mira en Benedict Bridgerton y hará todo lo posible por quedarse con él.

Por último, Posy Li (Isabella Wei), la hermana menor, es más soñadora y no comparte el interés de su madre y hermana por conseguir un pretendiente.

Fecha de estreno de la segunda parte

La segunda parte de la temporada se estrenará el 26 de febrero, donde continuará el reencuentro entre Benedict y Sophie. Esta vez, ella lleva una vida sencilla, lo que hará que Benedict se debata entre sus sentimientos y las normas sociales.

*Con información de Netflix Tudum.