Escenario
¿Cuándo es la Caravana del Zorro 2026? Punto de encuentro, mapa de la ruta, horarios del Plan de Seguridad Vial y recomendaciones
Motoristas se preparan para la 65 edición de la Caravana del Zorro, una peregrinación hacia la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas. Esto debe saber sobre el evento.
Eddy Villa de León, conocido como el "Zorro Mayor", lidera a cientos de motociclistas en la Caravana del Zorro, una tradición desde 1961. (Foto Prensa Libre: EFE/ Mariano Macz).
Como cada año, la tradicional Caravana del Zorro recorrerá en peregrinación hacia la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas, donde al menos 80 mil motoristas se desplazarán por más de 222 kilómetros.
El punto de encuentro para quienes buscan continuar la tradición será la Plaza de la Constitución, ubicada en la zona 1 de la capital, de donde partirán hacia la Basílica de Esquipulas, en el departamento de Chiquimula.
Los motoristas partirán a las 7 horas de este sábado 7 de febrero hacia la llamada Capital Centroamericana de la Fe, en esta celebración que forma parte del patrimonio intangible de la nación.
La actividad, cuyo destino es Esquipulas, se celebrará el 7 y 8 de febrero, y el retorno está previsto para el domingo 8 de febrero. Según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), se creó el Plan de Seguridad Vial de la Caravana del Zorro 2026, con el cual se implementarán, de forma simultánea, operativos y puestos de control orientados a garantizar la seguridad de los motociclistas peregrinos y reducir la siniestralidad vial.
Las autoridades destacaron, por medio de un comunicado, que dicho plan iniciará este viernes 6 de febrero a las 5 horas y finalizará el domingo 8 de febrero a las 18 horas. En él participarán más de 600 elementos, entre agentes de las Policías Municipales de Tránsito de distintas jurisdicciones, Tránsito PNC, brigadistas de Provial y agentes de la Policía Nacional Civil.
Tránsito PNC detalla que se instalarán puestos de control interinstitucionales en las rutas CA-9 Norte, CA-10 y RD-CHI-01.
Puestos de control
Según la información del Departamento de Tránsito, se habilitarán al menos 14 puestos principales de control y seguridad vial en la ruta de la capital a Esquipulas, ambos días:
- Km 8, CA-9 Norte, gasolinera Texaco
- Km 36, CA-9 Norte, entrada a San Antonio La Paz
- Km 53, CA-9 Norte, cruce a Jalapa
- Km 56, CA-9 Norte, cruce a Sanarate
- Km 73, CA-9 Norte, entrada a Guastatoya
- Km 85, CA-9 Norte, El Rancho
- Km 100, CA-9 Norte, San Cristóbal Acasaguastlán
- Km 126, CA-9 Norte, Teculután
- Km 136, CA-10, Río Hondo, Zacapa
- Km 147, CA-10, entrada a Zacapa
- Km 168, CA-10, Chiquimula
- Km 171, CA-10, Quetzaltepeque
- Km 208, CA-10, Padre Miguel, Chiquimula
- Km 222, CA-10, Esquipulas
Otro punto a resaltar es que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), en conjunto con Bomberos Voluntarios, Municipales, Departamentales y Cruz Roja Guatemalteca, decretó alerta amarilla para garantizar la protección de los motoristas participantes y de la población.
Mapa de ruta
Según los datos proporcionados por las autoridades de tránsito, este será el mapa de ruta y los puntos que recorrerá la Caravana del Zorro 2026.
Mapa del recorrido de la 65 edición de la Caravana del zorro. (Foto: cortesía Tránsito de la PNC)
Recomendaciones
En su comunicado, Tránsito de la PNC dio una serie de recomendaciones para quienes participarán en el evento, con el fin de evitar factores de riesgo:
- Evitar el exceso de velocidad
- Evitar la sobrecarga
- No conducir en estado de ebriedad
- No trasladar menores de edad