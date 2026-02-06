¿Cuándo es la Caravana del Zorro 2026? Punto de encuentro, mapa de la ruta, horarios del Plan de Seguridad Vial y recomendaciones

Escenario

¿Cuándo es la Caravana del Zorro 2026? Punto de encuentro, mapa de la ruta, horarios del Plan de Seguridad Vial y recomendaciones

Motoristas se preparan para la 65 edición de la Caravana del Zorro, una peregrinación hacia la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas. Esto debe saber sobre el evento.

|

time-clock

Caravana del Zorro 2025

Eddy Villa de León, conocido como el "Zorro Mayor", lidera a cientos de motociclistas en la Caravana del Zorro, una tradición desde 1961. (Foto Prensa Libre: EFE/ Mariano Macz).

Como cada año, la tradicional Caravana del Zorro recorrerá en peregrinación hacia la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas, donde al menos 80 mil motoristas se desplazarán por más de 222 kilómetros.

El punto de encuentro para quienes buscan continuar la tradición será la Plaza de la Constitución, ubicada en la zona 1 de la capital, de donde partirán hacia la Basílica de Esquipulas, en el departamento de Chiquimula.

Los motoristas partirán a las 7 horas de este sábado 7 de febrero hacia la llamada Capital Centroamericana de la Fe, en esta celebración que forma parte del patrimonio intangible de la nación.

La actividad, cuyo destino es Esquipulas, se celebrará el 7 y 8 de febrero, y el retorno está previsto para el domingo 8 de febrero. Según el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), se creó el Plan de Seguridad Vial de la Caravana del Zorro 2026, con el cual se implementarán, de forma simultánea, operativos y puestos de control orientados a garantizar la seguridad de los motociclistas peregrinos y reducir la siniestralidad vial.

LECTURAS RELACIONADAS

AME8181. MEDELLÍN (COLOMBIA), 24/01/2026.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presenta este sábado, durante su segundo concierto de la gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour' en el estadio Atanasio Girardot en Medellín (Colombia). EFE/ STR

Bad Bunny y el “efecto Super Bowl”: cuánto podría ganar el artista tras el show de medio tiempo 2026

chevron-right
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - FEBRUARY 05: Bad Bunny speaks onstage during the Super Bowl LX Pregame & Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Press Conference at Moscone Center West on February 05, 2026 in San Francisco, California. Mike Coppola/Getty Images/AFP (Photo by Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: a qué hora actuará el artista puertorriqueño y dónde ver el espectáculo de medio tiempo

chevron-right

Las autoridades destacaron, por medio de un comunicado, que dicho plan iniciará este viernes 6 de febrero a las 5 horas y finalizará el domingo 8 de febrero a las 18 horas. En él participarán más de 600 elementos, entre agentes de las Policías Municipales de Tránsito de distintas jurisdicciones, Tránsito PNC, brigadistas de Provial y agentes de la Policía Nacional Civil.

Tránsito PNC detalla que se instalarán puestos de control interinstitucionales en las rutas CA-9 Norte, CA-10 y RD-CHI-01.

Puestos de control

Según la información del Departamento de Tránsito, se habilitarán al menos 14 puestos principales de control y seguridad vial en la ruta de la capital a Esquipulas, ambos días:

  • Km 8, CA-9 Norte, gasolinera Texaco
  • Km 36, CA-9 Norte, entrada a San Antonio La Paz
  • Km 53, CA-9 Norte, cruce a Jalapa
  • Km 56, CA-9 Norte, cruce a Sanarate
  • Km 73, CA-9 Norte, entrada a Guastatoya
  • Km 85, CA-9 Norte, El Rancho
  • Km 100, CA-9 Norte, San Cristóbal Acasaguastlán
  • Km 126, CA-9 Norte, Teculután
  • Km 136, CA-10, Río Hondo, Zacapa
  • Km 147, CA-10, entrada a Zacapa
  • Km 168, CA-10, Chiquimula
  • Km 171, CA-10, Quetzaltepeque
  • Km 208, CA-10, Padre Miguel, Chiquimula
  • Km 222, CA-10, Esquipulas

Otro punto a resaltar es que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), en conjunto con Bomberos Voluntarios, Municipales, Departamentales y Cruz Roja Guatemalteca, decretó alerta amarilla para garantizar la protección de los motoristas participantes y de la población.

Mapa de ruta

Según los datos proporcionados por las autoridades de tránsito, este será el mapa de ruta y los puntos que recorrerá la Caravana del Zorro 2026.

Mapa del recorrido de la 65 edición de la Caravana del zorro. (Foto: cortesía Tránsito de la PNC)

Recomendaciones

En su comunicado, Tránsito de la PNC dio una serie de recomendaciones para quienes participarán en el evento, con el fin de evitar factores de riesgo:

  • Evitar el exceso de velocidad
  • Evitar la sobrecarga
  • No conducir en estado de ebriedad
  • No trasladar menores de edad

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

Basílica de Esquipulas Caravana del Zorro Rutas alternas Tránsito vehicular 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS