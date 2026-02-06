Bad Bunny y el “efecto Super Bowl”: cuánto podría ganar el artista tras el show de medio tiempo 2026

Luego de que la National Football League (NFL) anunciara a Benito Antonio Martínez, conocido artísticamente como Bad Bunny, como protagonista del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, la atención se ha centrado en el artista puertorriqueño. Su más reciente álbum, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, ha alcanzado cifras destacadas de reproducciones y se prevé que estas aumenten tras su participación en el evento deportivo.

El próximo domingo 8 de febrero, durante el encuentro entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo, una presentación que suele extenderse alrededor de 13 minutos. Al igual que otros artistas que han participado en este escenario, no recibirá un pago directo por su actuación.

El espectáculo se llevará a cabo en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, y contará también con la participación de artistas como Green Day, Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones. Según ha señalado el comisionado de la NFL, Roger Goodell, el show de medio tiempo es una plataforma que promueve la unión y ofrece una exposición global sin precedentes para los artistas.

Aunque la NFL ha reiterado que no se pagan honorarios por esta presentación, existe un fenómeno conocido como el “efecto post-show”, que se traduce en un incremento significativo de ingresos tras la visibilidad que genera el Super Bowl.

De acuerdo con Billboard, en los últimos cinco años los artistas que han encabezado el espectáculo han experimentado un aumento promedio del 110% en sus ingresos, impulsado principalmente por regalías de streaming y descargas digitales posteriores al evento.

La revista especializada estima que Bad Bunny podría generar cerca de 1.7 millones de dólares durante la semana del Super Bowl, tomando como base que su catálogo musical ha producido, en promedio, 788 mil 500 dólares semanales en lo que va del año, según datos de Luminate.

Como referencia, artistas como Kendrick Lamar, Usher, Rihanna y The Weeknd registraron incrementos de hasta el 60% en las ganancias de sus catálogos durante la segunda semana posterior a su presentación. Por ello, medios como la agencia EFE señalan que Bad Bunny podría incluso superar esas cifras tras su actuación.

Para el intérprete puertorriqueño, esta presentación llega en un momento clave de su carrera, luego de haber ganado el Grammy a Álbum del Año y mientras desarrolla una gira internacional para promocionar DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

Según estimaciones de Billboard, el repertorio de Bad Bunny genera actualmente alrededor de 788 mil 500 dólares semanales solo en el mercado estadounidense. Tras su paso por el escenario del Super Bowl, estas cifras podrían escalar hasta 1.7 millones de dólares por semana.

Estos números responden a una aceleración histórica del impacto que genera el espectáculo de medio tiempo. Mientras el promedio de la industria registra un aumento del 60% en las ganancias del catálogo durante la segunda semana posterior al juego, las métricas de Bad Bunny apuntan a un repunte del 115%, un nivel inédito que supera el impacto de sus predecesores anglosajones.