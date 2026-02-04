Casa Blanca replica acusaciones de Bad Bunny y otros artistas contra ICE en los Grammy 2026

La Casa Blanca respondió a las críticas lanzadas por varios artistas, incluido Bad Bunny, contra los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) durante los premios Grammy 2026.

AME1192. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 21/11/2025.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presenta durante un concierto como parte de su gira mundial DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour este viernes, en el estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

El cantante puertorriqueño Bad Bunny en una imagen de archivo. (Foto Prensa Libre: EFE)

Luego de que Benito Antonio Martínez Ocasio criticara enérgicamente a los agentes de ICE y su accionar contra los migrantes indocumentados en Estados Unidos, la Casa Blanca se pronunció en su contra.

Con voz firme, el pasado 1 de febrero, Bad Bunny expresó “Fuera ICE” durante su discurso al recibir uno de sus premios. En su intervención, el artista afirmó: “No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres”, en referencia al trato que, según él, han recibido los migrantes durante las redadas, según se ha viralizado en redes sociales.

“Somos humanos y somos americanos”, agregó Bad Bunny, en un mensaje que fue interpretado como un ataque directo a los agentes de ICE. Días después, la Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, respondió señalando que algunos artistas “intentan demonizar a las fuerzas del orden”.

Leavitt se refirió a figuras como Billie Eilish, Gloria Estefan e incluso Bad Bunny, por sus mensajes dirigidos contra los agentes de inmigración.

AME1192. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 21/11/2025.- El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presenta durante un concierto como parte de su gira mundial DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour este viernes, en el estadio Olímpico Félix Sánchez, en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

Medios como As Prensa destacan que la portavoz afirmó que los discursos de artistas como Bad Bunny buscan “demonizar” a las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes migratorias.

Karoline Leavitt recalcó que los agentes de ICE simplemente cumplen con su labor de hacer valer la normativa migratoria de Estados Unidos.

“Es irónico y francamente triste ver a celebridades que viven en comunidades cerradas con seguridad privada, con millones de dólares para gastar en su protección, intentando demonizar de nuevo a las fuerzas del orden”, exclamó Leavitt.

Actualmente, los organizadores de Turning Point USA han comenzado a promover un concierto alternativo para el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, con la intención de presentar un show “totalmente estadounidense”.

El evento ha recibido el apoyo del vicepresidente, J. D. Vance, quien ha expresado públicamente su rechazo a que Bad Bunny encabece el espectáculo principal.

ARCHIVADO EN:

Bad Bunny Casa Blanca ICE Tendencias Tendencias entretenimiento 
