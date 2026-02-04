Super Bowl 2026 dividida: vicepresidente J. D. Vance respalda evento alternativo al show de Bad Bunny

Definida como una alternativa patriótica al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, esta propuesta —organizada por Turning Point USA (Punto de Inflexión Estados Unidos)— cuenta con el respaldo del vicepresidente J. D. Vance, quien manifestó su apoyo para reemplazar a Bad Bunny en dicha presentación.

En medio de la controversia generada por la elección del puertorriqueño como figura principal del evento, el vicepresidente Vance expresó su postura en contra de su participación en uno de los espectáculos más representativos del país.

A pocos días del encuentro entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, la iniciativa ha cobrado fuerza gracias al respaldo de figuras como Kid Rock, Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett, promocionados por la organización fundada por Charlie Kirk.

Según Turning Point USA, el espectáculo se celebrará el 8 de febrero del 2026 y se describe como un show “totalmente estadounidense”, planteado como alternativa a la presentación de Bad Bunny, a quien Donald Trump ha acusado de “sembrar odio”.

La iniciativa responde a las declaraciones del expresidente Trump, quien calificó como una “decisión terrible” la selección tanto de Bad Bunny como de la banda Green Day, según declaraciones ofrecidas al New York Post.

Trump también afirmó que no asistirá al Super Bowl de este año. Ante ello, se ha promocionado este show alternativo, el cual será transmitido por redes sociales y canales de televisión.

Fue en redes sociales donde el vicepresidente Vance compartió el espectáculo y declaró: “Fantástica alineación para el espectáculo de medio tiempo de TPUSA, incluido el gran Bob Ritchie, también conocido como KID ROCK”.

Medios como USA Today destacan que Kid Rock ha sido vinculado con el conservadurismo y relacionado con el expresidente Trump y su equipo.

Por su parte, el portavoz de Turning Point USA, Andrew Kolvet, indicó que este espectáculo es una oportunidad para que los estadounidenses disfruten “sin otra agenda que celebrar la fe, la familia y la libertad”, según recoge CNN.

Kid Rock se burló de Bad Bunny. Según USA Today, el cantante comentó: “¿Va a tener una fiesta de baile, con un vestido y cantando en español? ¡Genial! Nosotros planeamos tocar grandes canciones para la gente que ama a Estados Unidos”.

Según la publicidad difundida por Turning Point USA, el espectáculo se realizará este domingo y será transmitido por DW+, Real America's Voice, TBN, CHARGE, National News Desk y en los canales de redes sociales de TPUSA.

