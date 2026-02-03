¿Bad Bunny está comprometido con Gabriela Berlingeri?

En medio de las polémicas por su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, su mensaje por las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el reconocimiento recibido en la 68 edición de los Grammy, Benito Antonio Martínez volvería a ser tendencia, esta vez por supuestos rumores de un compromiso con Gabriela Berlingeri.

La información habría sido revelada por la creadora de contenido Jacqueline Martínez, quien asegura haber obtenido la noticia en exclusiva a través de una fuente cercana. Compartió que Bad Bunny le habría pedido matrimonio a la diseñadora de joyas en el verano del 2025.

La pareja, conocida en el mundo del espectáculo en Puerto Rico, habría finalizado su noviazgo en 2022, aunque la creadora de contenido señaló que habrían retomado la relación, esta vez con la intención de llegar al altar.

Fue a través de sus redes sociales que Chamonic dio a conocer la noticia, que poco a poco ha cobrado fuerza en plataformas digitales. Según Jacqueline Martínez, ella se enteró en 2025 por una fuente cercana, pero fue hasta la celebración de los Grammy que pudo confirmar la información.

Martínez destaca que su fuente estuvo presente durante la propuesta de matrimonio, realizada en un espacio íntimo con la presencia de amigos cercanos y familiares. La creadora de contenido asegura que, aunque habían terminado años atrás, Bad Bunny “jamás dejó de pensar en ella y extrañarla”.

Al retomar la relación, destaca Martínez, Bad Bunny habría decidido comprometerse en matrimonio con la modelo y empresaria. Asimismo, asegura que Gabriela Berlingeri habría estado presente en todos los conciertos de su más reciente gira.

La propuesta de matrimonio

Según la creadora de contenido, la propuesta de matrimonio ocurrió en un espacio íntimo, luego de la residencia del artista en Puerto Rico. Rodeado únicamente de familiares y amigos muy selectos, sorprendió a Berlingeri al proponerle matrimonio.

La supuesta propuesta, detalla Martínez, se dio cuando Bad Bunny se colocó frente a un anuncio que decía: “¿Quieres casarte conmigo?”, a lo que ella habría respondido que sí.

Tras aceptar, los pleneros habrían comenzado a tocar para llenar “el ambiente de celebración”, y en el momento cumbre, Bad Bunny habría interpretado “Pleno”, de forma íntima.

Según la creadora de contenido, fue en esta celebración que pudo confirmar la noticia. Mientras tanto, ni el artista ni la modelo han confirmado lo dicho, aunque el rumor ha ganado peso en redes sociales.