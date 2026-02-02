Frente frío en Guatemala: consejos para protegerse del descenso de temperatura en febrero del 2026

Guatemala continuará registrando bajas temperaturas debido a la influencia de un sistema de alta presión que afecta al territorio desde el pasado domingo, informó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

La entidad indicó que, en las próximas horas, se mantendrá el descenso térmico y se prevé viento acelerado en varias regiones del país. Además, el pronosticador Cleofás Culajay advirtió que podrían presentarse lluvias y lloviznas dispersas en la región del Caribe y la Bocacosta debido al ingreso de humedad.

Comunicación Social del Insivumeh destacó que este fenómeno está asociado al ingreso del frente frío número 11 de la temporada, la cual, según estimaciones de la entidad del 2025, podría extenderse durante los primeros meses del 2026.

Ante estos pronósticos, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) solicitó habilitar albergues para resguardar a la población vulnerable frente al descenso de temperaturas, ya que el Insivumeh prevé que, en la región de Occidente, se presentarán temperaturas bajo cero grados.

Médicos advierten que el frío puede tener diversos efectos en la salud, como la contracción de los vasos sanguíneos, lo cual eleva la presión arterial y aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, especialmente en adultos mayores, personas con enfermedades respiratorias y quienes se encuentran en situación de calle.

El clima continúa frío en Guatemala la última semana de enero 2026. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL

Pablo Marroquín, médico general del Hospital General de Enfermedades del IGSS, destacó anteriormente a Prensa Libre que la exposición a bajas temperaturas reduce la capacidad del sistema respiratorio para defenderse de virus comunes, lo que incrementa los casos de resfriado común, gripe y bronquitis.

Recomendaciones ante el descenso del frío

Los Bomberos Voluntarios emitieron una serie de recomendaciones derivadas de las bajas temperaturas que se registran en el país. Entre ellas:

Abrigarse bien y evitar la exposición prolongada al frío

Asegurar objetos ante vientos fuertes

Evitar cruzar ríos o zonas inundadas

Reportar árboles o postes caídos

Cubrir boca y nariz

Tomar líquidos calientes

Estuardo Rojas, médico internista citado por Prensa Libre, destaca que enfermedades como la gripe y la influenza, conocidas como estacionales, son más frecuentes durante la temporada de frío o ante el descenso de temperatura, por lo que recomendó evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura y abrigarse adecuadamente.

CONRED INFORMA: Ante los pronósticos de bajas temperaturas, el Sistema CONRED se mantiene en monitoreo y en apresto para la habilitación de más albergues en el país. Al momento se encuentran habilitados: pic.twitter.com/83hGox4mbb — CONRED (@ConredGuatemala) February 2, 2026

Recomendaciones de la Conred

Ante las bajas temperaturas que se registran en el país, la Secretaría Ejecutiva de la Conred recomienda informarse diariamente sobre las condiciones meteorológicas y seguir las indicaciones de prevención que difunden el Insivumeh y dicha entidad.