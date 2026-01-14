Cinco minutos más de ejercicio al día reducen 10% el riesgo de muerte prematura

Caminar por lapsos breves o añadir cinco minutos diarios de ejercicio podría impactar positivamente en la salud, especialmente en personas sedentarias, según destacan estudios médicos internacionales.

La investigación, publicada en la revista The Lancet, estimó la proporción de muertes prevenibles mediante el aumento gradual de ejercicio moderado a vigoroso de 5 a 10 minutos diarios. También analizó el beneficio de interrumpir los periodos prolongados en posición sentada con breves caminatas.

Además, mantener una buena higiene del sueño y adoptar una alimentación saludable podría reducir aún más el riesgo de muerte prematura, en especial en personas sedentarias o con hábitos poco saludables en cuanto a alimentación, ejercicio y descanso, según otra investigación difundida en EClinicalMedicine.

Cada uno de los estudios resalta la importancia de la actividad física en la salud. La nutrición y el descanso también resultan determinantes clave de la esperanza de vida.

La investigación liderada por el profesor Ulf Ekelund se basó en estudios sobre actividad física y sedentarismo, a partir de los cuales se realizó un metaanálisis que concluye que agregar cinco minutos de ejercicio diario de intensidad moderada a vigorosa podría prevenir un 6% de las muertes prematuras.

El estudio también estimó cuántas muertes podrían evitarse si el 20% de las personas menos activas aumentaran su actividad física, así como si lo hicieran todos los participantes excepto el 20% más activo.

Asimismo, se exploró el impacto de reducir el tiempo en posición sentada mediante pausas cada 30 o 60 minutos para realizar caminatas breves. Se determinó que esta práctica podría prevenir entre el 3% y 7% de las muertes prematuras en la población sedentaria, según lo publicado por The Lancet.

El análisis médico concluye que las personas con menor nivel de actividad física serían las más beneficiadas al incorporar estos cambios a su rutina diaria.

Por su parte, el diario El País destaca que quienes no practican ejercicio podrían reducir su riesgo de muerte hasta en un 30% con solo seis minutos de actividad diaria, mientras que aquellos que ya cumplen con una rutina de 24 minutos diarios tendrían beneficios adicionales más limitados.

Estudios médicos destaca que hacer cinco minutos más de ejercicio diario, buena alimentación y tiempo de descanso pueden reducir riesgos de muerte prematura. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Equilibrio entre nutrición y descanso

Otro estudio reciente resalta que la combinación de sueño, actividad física y buena alimentación se asocia con una mayor esperanza de vida y una reducción en el riesgo de enfermedades y muerte prematura.

Publicado también en EClinicalMedicine, el estudio analizó a más de 59 mil personas, a quienes se les evaluó el tiempo y ritmo del ejercicio, el descanso nocturno y la calidad de su dieta.

Entre los hallazgos, se concluyó que incorporar de 5 a 10 minutos adicionales de ejercicio, dormir cinco minutos más de lo habitual y adoptar una dieta saludable podría otorgar hasta un año más de vida a una persona sedentaria.

Los resultados confirman que pequeños cambios en la rutina diaria pueden generar grandes beneficios en la salud y disminuir el riesgo de muerte prematura, especialmente en la población sedentaria.

*Con información de The Lancet y EClinicalMedicine.