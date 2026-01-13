La FDA pide retirar una advertencia en etiquetas de medicamentos para bajar de peso

Luego de realizar diversos ensayos clínicos para determinar el riesgo de los medicamentos utilizados para la pérdida de peso, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) solicitó a las farmacéuticas retirar de sus etiquetas la advertencia sobre pensamientos suicidas.

Este martes se dio a conocer que la FDA, ente regulador de salud, pidió eliminar la advertencia sobre conductas e ideación suicida en medicamentos relacionados con la pérdida de peso y el tratamiento de personas con diabetes tipo 2.

Según su comunicado, no se identificó un “mayor riesgo de ideación o comportamiento suicida con el uso de medicamentos agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (AR GLP-1)”.

La decisión de retirar la advertencia surge luego de que la entidad realizara una “revisión exhaustiva”, en la que no encontró un mayor riesgo de que el medicamento provocara dichos pensamientos.

Marcas como Saxenda, Wegovy y Zepbound son utilizadas para la reducción de peso en personas con obesidad o sobrepeso. Al momento de su aprobación, se determinó que sus etiquetas debían incluir una advertencia y precauciones sobre el riesgo potencial de ideación y comportamiento suicida, ante asociaciones con este tipo de pensamiento.

Según explicó el portal de la FDA, esa decisión inicial se basaba “en informes de eventos similares observados con diversos medicamentos antiguos utilizados o estudiados para la pérdida de peso”. Sin embargo, con la nueva disposición, estas etiquetas deben ser retiradas.

La FDA destacó que, en 2023, al recibir informes poscomercialización sobre riesgo de ideación y comportamiento suicida en pacientes que tomaban medicamentos para la pérdida de peso, se decidió esclarecer la situación e iniciar una investigación con dichos fármacos.

En la revisión preliminar de los ensayos clínicos, que incluía informes de casos emitidos por el Sistema de Notificación de Eventos Adversos de la FDA, la entidad destacó en enero de 2024 que no se habían encontrado datos que demostraran que estos fármacos fueran causantes de dichas acciones.

“Sin embargo, debido al pequeño número de pensamientos o acciones suicidas observados tanto en personas que usaban AR GLP-1 como en los grupos de control comparativos, no podemos descartar definitivamente que pueda existir un pequeño riesgo”, indicó en ese momento la entidad, que años después determinaría que no existen datos concluyentes que respalden tal señalamiento.

Según la FDA, el metaanálisis evaluó el riesgo comparando los medicamentos AR GLP-1 con placebo, y demostró que no existía mayor riesgo de ideación y comportamiento suicida ni de otros eventos adversos psiquiátricos relevantes, como ansiedad, depresión, irritabilidad o psicosis.

“Nuestra revisión concluyó que la totalidad de estos estudios no respalda una relación causal entre el uso de AR GLP-1 y la aparición de riesgo de ideación y comportamiento suicida”, concluyó el informe.