Bajas temperaturas en Guatemala: cómo afectan al cuerpo y qué hacer para evitar enfermedades en época fría

Con leves disminuciones térmicas y el incremento en la velocidad del viento, noviembre marca el inicio de la época fría, que se prevé se extienda hasta los primeros meses del 2026. Con ello, la población podría estar propensa a enfermedades respiratorias, principalmente niños y adultos mayores.

Para esta temporada, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) prevé el paso de entre 14 y 16 frentes fríos que podrían disminuir considerablemente la temperatura, sobre todo en noviembre del 2025 y febrero del 2026.

Desde resfriados comunes hasta bronquitis aguda forman parte de las enfermedades que podrían afectar la salud de los guatemaltecos. Pablo Marroquín, médico general del Hospital General de Enfermedades del IGSS, señala que estar expuesto al descenso térmico provoca una contracción de los vasos sanguíneos, lo cual puede elevar la presión arterial.

Esto incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, especialmente en adultos mayores, personas con padecimientos respiratorios y quienes se encuentran en situación de calle. Los cambios bruscos de temperatura también pueden afectar al organismo, ya que repercuten principalmente en los pulmones y en la piel.

Marroquín explica que el frío reduce la capacidad del sistema respiratorio para defenderse de virus comunes, lo que incrementa los casos de resfriado común, gripe y bronquitis.

Enfermedades como la gripe e influenza, conocidas como estacionales, son más frecuentes en esta temporada, detalla Estuardo Rojas, médico internista. Además, comenta que quienes padecen enfermedades reumatológicas suelen experimentar más dolor en las articulaciones durante esta época.

El aire frío y seco también puede afectar la piel, provocando resequedad, labios agrietados y molestias en las vías respiratorias, sobre todo en personas con asma o alergias.

Enfermedades más frecuentes en esta temporada

Las bajas temperaturas facilitan que los virus se propaguen con rapidez, y el encierro favorece su transmisión entre personas. Ivana Isabel Vargas, médica general del IGSS, destaca cinco enfermedades comunes durante este periodo y brinda recomendaciones para prevenirlas:

Resfriado común

Una de las más comunes es, sin duda, el resfriado común, provocado por virus como el rinovirus o el coronavirus estacional. Estos tienden a causar síntomas como congestión nasal, estornudos, dolor de garganta leve y malestar general.

Para su prevención, la médica recomienda el lavado frecuente de manos, evitar el contacto con personas sintomáticas, evitar cambios bruscos de temperatura y mantener una buena hidratación. Influenza (gripe estacional)

Causada por los virus de la influenza tipo A y B, esta enfermedad es una de las más frecuentes en la temporada de frío. Puede provocar fiebre alta, dolor muscular, tos seca, fatiga intensa y dolor de cabeza.

Esta enfermedad, que afecta principalmente a adultos mayores y niños, puede prevenirse con la vacuna que cada año se pone a disposición del público en los sistemas de salud. También se recomienda cubrirse boca y nariz al toser o estornudar y evitar el contacto con personas enfermas. Bronquitis aguda

Esta inflamación de los bronquios y de los conductos de aire de los pulmones es causada por infecciones virales o bacterianas. Entre sus síntomas se incluyen tos persistente (seca o con flema), dificultad para respirar y sensación de opresión en el pecho.

Como parte de su prevención, la doctora recomendó evitar fumar o exponerse al humo, abrigarse bien y mantener los ambientes ventilados. Neumonía

Esta infección, que afecta a uno o ambos pulmones y causa que los alvéolos pulmonares se llenen de líquido o pus, es provocada por bacterias como Streptococcus pneumoniae, virus u hongos.

Tiende a presentar síntomas como fiebre alta, tos con flema amarillenta o verdosa, dificultad para respirar, dolor torácico y debilidad. La población con enfermedades pulmonares como asma o EPOC suele ser la más afectada.

Como recomendación de prevención, Vargas destacó que la vacunación contra neumococo e influenza, así como acudir tempranamente al médico ante fiebre persistente o dificultad respiratoria, puede ayudar a prevenir complicaciones. La amigdalitis

Esta enfermedad, que se manifiesta mediante la inflamación de las amígdalas, suele estar relacionada con infecciones virales o bacterianas (principalmente Streptococcus pyogenes), según explica Vargas.

Estos bultos alojados en los extremos superiores de la garganta suelen causar dolor intenso, fiebre, dificultad para tragar y ganglios inflamados.

Para su prevención, se recomienda evitar compartir utensilios, hidratarse bien y mantener una buena higiene oral.

Los médicos coinciden en la importancia de acudir al médico ante cualquier síntoma anómalo y evitar la automedicación.

Recomendaciones generales para prevenir enfermedades en época fría