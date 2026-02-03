Bad Bunny divide opiniones en el Super Bowl del 2026: la NFL lo respalda y Trump lo acusa de “sembrar odio”

A pocos días de la final entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, donde el artista puertorriqueño Bad Bunny estará a cargo del espectáculo de medio tiempo, su participación ha generado polémica dentro y fuera de Estados Unidos.

Desde el Levi’s Stadium, de Santa Clara, California, el representante del género urbano será el primer artista latino masculino solista en realizar el espectáculo, lo que lo ha llevado a ser criticado por el presidente Donald Trump.

Después de su éxito en los premios Grammy, el pasado 1 de febrero, fue el comisionado de la National Football League (NFL), Roger Goodell, quien defendió el espectáculo de Benito Antonio Martínez. Señaló que el puertorriqueño es consciente de que el Super Bowl representa una plataforma que promueve la unión.

Según datos de la BBC, se espera que el espectáculo sea visto por más de 120 millones de personas solo en Estados Unidos, quienes verán a Bad Bunny en medio de los cuestionamientos de Trump, quien previamente aseguró que su actuación “sembraría odio”.

Fue en enero pasado cuando Trump indicó al New York Post que no asistiría al Super Bowl de este año, ya que no es fanático de Bad Bunny ni de la banda Green Day.

En conferencia de prensa, Goodell afirmó que Bad Bunny es uno de los mejores artistas a nivel mundial, lo que motivó su elección. Además, destacó que el artista entiende el alcance de la plataforma.

"Él entiende que la plataforma del Super Bowl sirve para unir a la gente con su creatividad y talento, y debe aprovechar este momento para lograrlo. Artistas del pasado lo han hecho. Bad Bunny lo entiende, por lo que creo que tendrá una gran actuación", dijo Goodell.

El artista fue galardonado con tres premios en la 68 edición de los Grammy, donde destacó con su más reciente producción, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, que fue reconocida como Álbum del Año.

Asimismo, Bad Bunny se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes de la música, al figurar en cuatro de los últimos seis años como el más escuchado en la plataforma Spotify.

¿Habrá operativos?

Una de las mayores preocupaciones en torno al espectáculo es la posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Ante ello, Goodell subrayó que la seguridad ha sido uno de los principales enfoques.

Aseguró que este evento no será diferente a otros espectáculos y que contará con recursos a nivel federal, estatal y local.

"La seguridad es obviamente una de las cosas en las que más nos centramos, pero no veo ningún cambio en los preparativos para el Super Bowl respecto a otros", dijo Goodell, según datos recopilados por la agencia EFE.

Semanas atrás, Trump dijo al New York Post en que la actuación del puertorriqueño era “una decisión terrible”. “Estoy en contra de ellos. Creo que es una decisión terrible. Lo único que hace es sembrar el odio. Terrible”.