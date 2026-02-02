Premios Grammy 2026: Cher protagoniza momento viral tras equivocarse al presentar un galardón

Una de las figuras más destacadas durante la ceremonia fue Cherilyn Sarkisian, más conocida en el mundo del entretenimiento como Cher, debido a su carisma y personalidad. Su momento viral ocurrió durante la presentación de un premio, donde cometió un error.

Fue durante la entrega del galardón a mejor grabación del año, a cargo de la cantante y actriz, que se registró uno de los episodios más comentados de la gala. Cher se equivocó al anunciar al ganador.

Desde el Crypto.com Arena, en Los Ángeles, el pasado 1 de febrero se celebró la gala de premiación. Durante el evento, Cher ingresó al escenario entre aplausos, que agradeció de inmediato.

En su intervención, se le pidió anunciar a los nominados de la categoría. Sin embargo, al regresar con el sobre del ganador, el ícono del pop vivió su momento viral.

Cher confundió el nombre del galardonado y mencionó a Luther Vandross en lugar de “Luther”, la canción de Kendrick Lamar con SZA. El momento se viralizó en redes sociales.

La artista intentaba seguir el texto del teleprónter para presentar el premio e inició la frase: “Y el Grammy es para...”, haciendo una pausa evidente, al parecer esperando que el nombre apareciera en pantalla. Finalmente, dijo: “El Grammy es para Luther Vandross”.

Rápidamente, Cher se percató del error y lo corrigió al decir: “Kendrick... no, Kendrick Lamar”, disculpándose, mientras los artistas se levantaban para recibir el gramófono.

Lista de ganadores

La 68 edición de los premios Grammy reunió a grandes figuras de la industria musical, entre ellas Lady Gaga, Sabrina Carpenter y Justin Bieber, así como Bad Bunny, Kendrick Lamar y Billie Eilish.

Estos son algunos de los ganadores: