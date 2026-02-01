Premios Grammy 2026: ganadores y momentos destacados

La ceremonia 68 de los Grammy se celebra en la Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Por sexta vez consecutiva, Trevor Noah presenta la transmisión de la ceremonia. Sin embargo, esta será su última participación.

En la actividad se reconocen ganadores en 95 categorías y en las votaciones participan alrededor de 15 mil profesionales en el campo de la música, quienes son miembros de la Academia de Grabación.

Los mexicanos Natalia Lafourcade y Carín León, los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso y la cubanoestadounidense Gloria Estefan triunfaron este domingo en las categorías latinas durante la pregala de los Grammy, celebrada en Los Ángeles.

Mientras que Bad Bunny se llevó el Grammy a mejor interpretación de música global con 'EoO'.

Comienza la gala de los Grammy

La ceremonia abrió con la efusiva interpretación de APT de Rosé y Bruno Mars.

here's Bruno Mars and Rosé's full performance of Apt. at the Grammys pic.twitter.com/fwZoN634uJ — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 2, 2026

Luego que Noah saludara entre las mesas a algunos de los nominados, Sabrina Carpenter interpretó Manchild.

Sabrina Carpenter performing at the 2026 #GRAMMY Awards. pic.twitter.com/GO7apviMWm — Sabrina Carpenter Daily (@SCdailyupdates) February 2, 2026

Mejor álbum rap

Kendrick Lamar por su disco GNX. El reconocimiento lo entregaron Queen Latifah y Doechii.Z

Con este reconocimiento Kendrick Lamar supera a Jaz-Z y se convierte en el rapero más premiado de la historia.

Mejor artista nuevo

Olivia Dean recibió este galardón.

La premiación se realizó luego que todos los nominados se presentaran en el escenario: Addison Rae, Alex Warren, Catseye, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Sombr y The Marías.

Justin Bieber se presentó con ropa interior e interpretó I do.

Mejor álbum de música urbana

Debí tirar más fotos de Bad Bunny. Quien recibió el premio de Karol G y Marcelo Hernández.

Bad Bunny comenzó su discurso diciendo: ¡Fuera ICE! No somos salvajes, no somos animales

Mejor álbum de música contemporánea

Jelly Roll por su disco Beautifully Broken. "Estaba roto, por eso escribí este álbum (...) Jesús es para todos" dijo el cantante, quien agradeció a su esposa.

A continuación se presentó Lady Gaga, que compite a mejor álbum del año, con un sombreo poco usual e interpretó una canción eléctrica: Abracadabra.

Mejor álbum pop vocal

Lady Gaga por su álbum Mayhem.

A continuación, Bruno Mars cantó I Just Might.

Mejor interpretación pop solista

Lola Young por su tema Messy.

Mejor canción del año

Billie Eilish por su canción Wildflower.

"Nadie es ilegal en tierra robada, dijo al recibir el galardón... Tenemos que seguir luchando... al carajo con ICE".

Premio Dr. DRE al impacto global

Con un video que hizo un recorrido por sus principales logros Q-Tip presentó a Pharrell William, ganador de este reconocimiento "no solo por su música sino por su contribución a la cultura en general".

Comentó que es director de Luis Vuitton. Al subir Farrer se hincó al subir al escenario. Iniciativa que ayuda a emprendedores negros.

"Gracias a todos los que creen en el poder de la música negra (...) gracias a mis hermanos (...) me siento bendecido de llamar a esto trabajo (...) No dejen nunca de trabajar (...) amo lo que hago y si ustedes trabajan les pagan por lo que aman hacer".

Tyler the Creator interpretó su tema Sugar on my tongue.

Homenajes quienes ya partieron

Bruce Springten recordó a Brian Wilson:

"Bryan cambió lo que podía hacer una canción (...) Good bye Brian".

Reba McEntire inició el performance en honor a los artistas fallecidos en 2025.

Entre los artistas recordados estuvieron: Bobby Weir, John Lodge, Brandon Gordon Goowin, Gwen McCrae, Alan Bergman, Richard Smallwod, Jill Sobule, Eddie Palmieri Connie Francis, David Briggs, Rick Davies, Cleto Escobedo III, Diane Martel, Chris Gage, Roger Sovine, Walter Scott, Jimmy Cliff, Sheila Jordan, Joel Katz, Ron Kramer, Bill Ivey, Chuck Mangione, Steve Cropper.

Post Malone y Slash recordaron al músico británico Ozzy Osbourne y a otros músicos que ya partieron

También se recordó a Chris Jasper, Roy Thomas Baker, Brian James, Irv Gotti, Clem Burke, Anthony Jackson, Michael 5000 Watts.

Y en otro homenaje musical se recordó a Dangelo y otros artistas.

Grabación del año

Kendrick Lamar con SZA por Luther. Cher entregó el reconocimiento.

"Esto es especial para mí", dijo Kendrick Lamar. "Tenemos que seguir, sabemos que hay guerra, pero debemos seguir", dijo una de las integrantes de SZA.

Junto a Pharrell William se presentaron los hermanos, afroamericanos, artistas de hip hop.