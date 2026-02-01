“¿Quién ganó? ¿Fui yo?”: el momento viral que protagonizó Joni Mitchell al ganar el Grammy

La artista canadiense de 82 años protagonizó uno de los momentos más comentados de la ceremonia previa a los Grammy del 2026, cuando subió al escenario a recibir el premio a mejor álbum histórico.

En el escenario del Peacock Theater, de Los Ángeles, entre aplausos y cierta confusión, la cantante se detuvo y preguntó: “¿Fui yo quien ganó?”, a lo que el presentador le contestó: “Tú ganaste”.

El galardón fue otorgado por el proyecto Joni Mitchell Archives – Volume 4: The Asylum Years (1976-1980), que reúne grabaciones inéditas y material de una etapa clave de su carrera.

Mitchell asistió a la ceremonia con un vestido de lentejuelas con destellos dorados y negros, turbante metálico y bolso dorado. Su presencia generó expectativa tanto en la prensa como en sus asistentes, ya que rara vez acude a ceremonias públicas.

Durante su discurso, evocó el periodo que dio origen a Court and Spark y su posterior acercamiento al jazz. Según el medio Infobae, aquellos años, marcados por la exploración de nuevos géneros y formas musicales, definieron el rumbo de su obra y la posicionaron como pionera en el folk y el jazz.

La cantante expresó sentirse muy honrada por el reconocimiento y finalizó su intervención con un irreverente: “Supongo que eso es todo”.

Los asistentes ovacionaron a Mitchell, reconociendo tanto su trayectoria como la honestidad de su reacción.

"Who won? Oh I won?"



¿Quién es Joni Mitchell?

Con más de seis décadas de carrera, Joni Mitchell es conocida por canciones como “Both Sides, Now”, “A Case of You” y “Big Yellow Taxi”.

La cantante canadiense no se ha limitado a la música: también desarrolla una sólida obra como artista visual, y ha concebido las portadas de numerosos trabajos propios.

Vinculada al ambiente creativo de Laurel Canyon, Mitchell ha reflexionado en diversas entrevistas sobre el amor, la independencia y el peso de la fama, además del emotivo reencuentro con la hija que dio en adopción, experiencia que dejó una huella profunda en su producción artística.

Su presencia en la ceremonia de los Grammy fue bien recibida, ya que desde el 2015, cuando sufrió un aneurisma cerebral, la cantautora ha reducido notablemente sus apariciones en público.