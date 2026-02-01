Bad Bunny: ¡ICE fuera! no somos salvajes, no somos animales

"Lo único más poderoso es el amor" dijo Bad Bunny en su discurso al recibir el Grammy por el Mejor álbum de música urbana, en la gala de premiación de este domingo.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny en una imagen de archivo. (Foto PRensa Libre: EFE/ Sebastián Blanco)

Bad Bunny recibió el Grammy al Mejor ábum de música urbana por Debi tirar más fotos la noche de este domingo en la edición 68 de estos premios que se entregan en la Cripto.com de Los Ángeles.

La ceremonia ha tenido las presentaciones musicales de Lady Gaga, Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Rosé y Bruno Mars.

Trevor Noah se acercó a Bab Bunny para invitarlo a cantar, pero por la presentación del Super Bowl hay una restricción y no puede cantar en los Grammy. "No me metas en problemas", respondió Bunny.

Los otros nominados en esta categoría eran JBalvin (Mixteip), Feid (FERXXO Vol. X: Sagrado), Nicki NIcole (Naiki), Trueno (EUB DELUXE) y Yandel (Sinfónico -En Vivo-).

Al subir al escenario Bab Bunny respiró y dijo:

"Fuera ICE, no somos salvajes, no somos animales, somos humanos.

Es difícil no odiar en estos tiempos, nos sentimos contaminados.

El odio es lo que da más poder, pero lo único más poderoso es el amor.

Tenemos que desistir en nuestra lucha.

Tenemos que hacerlo con amor.

No nos odiamos, amamos a nuestros familiares y esa es la forma de hacerlo".

