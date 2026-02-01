Steven Spielberg entra en el club de los EGOT tras ganar su primer Grammy

Steven Spielberg recibió el Grammy por la mejor película musical y consiguió entrar al selecto grupo que ha conseguido los cuatro premios más importantes del espectáculo.

Steven Spielberg en una imagen de archivo (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/ALLISON DINNER)

El célebre cineasta estadounidense Steven Spielberg se unió este domingo al selecto grupo de artistas en alzarse con los cuatro premios más importantes del mundo del espectáculo (EGOT) al lograr un Grammy en la categoría a mejor película musical por ‘Music By John Williams’.

Con la producción de este documental, el director de ‘Jaws’ (‘Tiburón’) obtuvo el reconocimiento de la Academia de la Grabación de los premios más importantes de la música internacional para conseguir el último de los cuatro premios EGOT, acrónimo de los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

Con esta candidatura, Spielberg amplía su palmarés de cuatro Emmys, un Tony por producir ‘A Strange Loop’ en 2022; y tres Óscar por ‘La lista de Schindler’ y ‘Salvar al soldado Ryan’.

Quiénes conforman el selecto club de los EGOT

El club de los EGOT lo compone un selecto de grupo de artistas, entre ellos:

  • Whoopi Goldberg
  • Viola Davis
  • Jennifer Hudson
  • John Legend
  • Elton John

