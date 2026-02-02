Grammy 2026: Bad Bunny revela por qué no actuó en la gala y habla de su presentación en el Súper Bowl

Una de las noches más relevantes de la música tuvo actuaciones de artistas de la talla de Sabrina Carpenter, Justin Bieber e incluso Lady Gaga. Sin embargo, una de las ausencias notables fue la de Bad Bunny, uno de los nominados más destacados de la edición.

Representó a la comunidad latina con su más reciente producción, DeBÍ TiRAR MáS FOToS, con la cual obtuvo tres premios, entre ellos, Álbum del año.

Al ser una de las figuras más esperadas, sus seguidores anticipaban una intervención previa a su espectáculo del medio tiempo en el Súper Bowl de este fin de semana. No obstante, Bad Bunny no se presentó en la gala y explicó el motivo a medios internacionales.

El puertorriqueño ganó tres gramófonos en la 68 edición de los Premios Grammy: Mejor álbum de música urbana, Mejor interpretación de música global y Álbum del año. Según Infobae, su ausencia se debió a una cláusula contractual que le impide participar en otros eventos televisivos antes del Súper Bowl.

Una de las personas que mencionó esta cláusula fue el presentador de la gala, Trevor Noah, quien explicó que el artista que actuará en el espectáculo de medio tiempo debe reservar su presentación exclusivamente para ese evento.

Consultado por medios internacionales, el artista puertorriqueño confirmó esta información. Aunque consideró hacer una aparición en la gala, no fue posible, destacó Infobae.

Otra figura que abordó este tema fue Ben Winston, productor ejecutivo de los Grammy, quien señaló que no es habitual que un mismo artista se presente en dos eventos de gran escala en tan poco tiempo. Ambos están separados por siete días, indicó a Hits Daily Double.

Grammy y su discurso

Sin duda, Bad Bunny sorprendió en esta edición al obtener tres gramófonos y convertirse en el primer artista hispano nominado en las tres categorías principales.

La gran sorpresa fue su triunfo en la categoría de Álbum del año, la más destacada de la gala. Sin embargo, lo más inesperado ocurrió durante su discurso, en el que envió un mensaje al Gobierno de Estados Unidos y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: fuera ICE”, expresó el artista, en referencia a las redadas migratorias protagonizadas por esa entidad.

Bad Bunny, quien ha sido duramente criticado desde que se anunció su participación en el espectáculo de medio tiempo del Súper Bowl, se presentará este domingo, pese al pronunciamiento del mismo Donald Trump.