¿Cuánto dinero tiene Bad Bunny? Su patrimonio neto y las razones de su aumento en el 2026

Gracias a su música, giras internacionales y participación en películas, el artista puertorriqueño Bad Bunny ha incrementado significativamente su patrimonio neto en los últimos años.

Bad Bunny es una estrella internacional. (Foto Prensa Libre: EFE)

Bad Bunny se ha consolidado como uno de los artistas más importantes de la industria musical. Sus giras internacionales, nuevos álbumes y participaciones en proyectos cinematográficos han contribuido al incremento de su fortuna.

El artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio ha ganado popularidad desde el 2018, cuando lanzó X 100PRE. Actualmente, es uno de los cantantes con mayor demanda en conciertos.

Medios especializados como Celebrity Net Worth y Billboard Boxscore estiman que Bad Bunny posee un patrimonio neto de 100 millones de dólares, una cifra que se duplicó con el lanzamiento de nuevos proyectos.

Según Billboard, cada gira del artista lidera el listado mensual Top Tours, algo que logró nuevamente con el inicio de su gira Debí tirar más fotos.

Celebrity Net Worth destaca que su patrimonio neto actual duplica el del año pasado. En ese entonces, habría acumulado una fortuna de 50 millones de dólares, cifra que creció gracias a su residencia musical, gira y otros proyectos.

Solo en diciembre del 2025, Bad Bunny habría recaudado más de 99.1 millones de dólares durante sus conciertos, según Billboard Boxscore, y vendido 633 mil entradas, lo que lo consolidó como el artista con mayor recaudación ese mes.

Men's Journal subraya que su patrimonio entre el 2025 y el 2026 no solo se debe a la comercialización de su música, sino también a su incursión en el cine. En el 2025, participó en dos películas importantes: Happy Gilmore 2 y Caught Stealing.

Además, ha intervenido en otros proyectos como Narcos, WWE SmackDown y Saturday Night Live. Sus ingresos también provienen del streaming de su música en plataformas como Apple Music, Spotify y YouTube, por concepto de regalías.

Respecto de su participación en el Super Bowl, medios como Cosmopolitan señalan que la NFL no paga a los artistas por presentarse en el espectáculo de medio tiempo, pero sí les brinda una exposición que, según el medio, incrementa sus reproducciones.

Variety detalla que artistas como Kendrick Lamar experimentaron un aumento del 430% en Spotify tras su presentación en el 2025, mientras que Usher alcanzó un incremento del 550% en el 2024.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

