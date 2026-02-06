“Será una gran fiesta”: Bad Bunny promete un espectáculo con identidad puertorriqueña en el medio tiempo del Super Bowl 2026

Benito Antonio Martínez será el primer solista latino masculino en encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California. Bad Bunny, como es conocido el artista, prometió ofrecer un espectáculo con identidad puertorriqueña que hará bailar a todos los espectadores.

En medio de los señalamientos del Gobierno de Estados Unidos por la elección de Bad Bunny como artista principal del espectáculo de medio tiempo, y ante la promoción de un show alternativo, el artista habló con Apple Music sobre lo que se puede esperar el próximo domingo.

Será durante el encuentro entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, en uno de los eventos más representativos de Estados Unidos, que Bad Bunny llevará la cultura latina al escenario, donde —aseguró— se vivirá “una gran fiesta” con identidad cultural puertorriqueña.

Consultado por los presentadores de Apple Music Radio, Bad Bunny reconoció no saber cómo se siente, pues vive muchas emociones por el espectáculo. Confesó que ha estado trabajando arduamente para ofrecer una presentación única.

El artista expresó su gratitud por alcanzar este tipo de espacios: “Quiero pensar que son solo 13 minutos haciendo algo que me encanta… Sé que me voy a divertir. Todo el mundo se va a divertir ese día. Intento no presionarme”, agregó.

Bad Bunny insistió en que su objetivo es que las personas se diviertan, ya que —dijo— será una gran fiesta que mostrará mucho de lo que él representa como artista.

¿Invitados para su espectáculo?

Durante la conversación por la celebración del Super Bowl LX, los conductores le preguntaron a Bad Bunny quiénes serán sus invitados. El artista respondió que contará con “muchos invitados”, entre ellos su familia y “toda la comunidad latina alrededor del mundo”, sin revelar nombres específicos.

Destacó que, en esos 13 minutos, habrá mucha presencia de su cultura. “No quiero revelar nada, ¡pero va a ser divertido! Sé que dije que la gente tenía cuatro meses para aprender español, pero no: solo vengan con ganas de bailar”, dijo, al recordar que hace meses pidió a su público estadounidense aprender el idioma.

Benito Antonio Martínez reiteró que no quería revelar muchos detalles de su presentación, ya que, para él, lo importante es que las personas se concentren en disfrutar y bailar.

Por su parte, Billboard resaltó que, aunque Bad Bunny no ha revelado su setlist, “es casi seguro que será un homenaje a su cultura puertorriqueña y a su exitoso álbum Debí tirar más fotos”, destacó la revista.