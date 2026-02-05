Bad Bunny en el Super Bowl 2026: a qué hora actuará el artista puertorriqueño y dónde ver el espectáculo de medio tiempo

Desde el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo del Super Bowl, cuando se dispute la final entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. Pese a las críticas recibidas, el espectáculo seguirá en pie, por lo que es importante conocer el horario para ver su presentación.

Benito Antonio Martínez será el primer artista latino masculino solista en encabezar el espectáculo, lo que ha generado polémica entre algunos sectores de Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump señalara que estos artistas “sembrarían odio”, al igual que Green Day, otro de los participantes del evento.

En el anuncio, Bad Bunny expresó su alegría por encabezar el espectáculo y señaló que este logro lo supera. “Es para quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown”, dijo, en referencia a otros referentes latinos y migrantes que han hecho posible su presentación en un evento de marca estadounidense.

El evento fue anunciado por la National Football League (NFL) y se celebrará este domingo 8 de febrero. Según datos de Telemundo Pacífico, el partido iniciará a las 17.30 horas de Guatemala.

Los Angeles Times destaca que la presentación de Bad Bunny será después del segundo cuarto del partido y que, de acuerdo con medios internacionales, podría durar entre 12 y 15 minutos.

Para el Super Bowl LX también se tienen programados otros espectáculos, como el de Green Day, que dará inicio al evento. Por medio de un comunicado, Billie Joe Armstrong resaltó: “Estamos súper emocionados de inaugurar el Super Bowl 60 en nuestro patio trasero”.

Tanto Bad Bunny como Green Day fueron criticados por el presidente Donald Trump, quien calificó como una “decisión terrible” su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl.

Asimismo, otros artistas participarán en el espectáculo. Según Los Angeles Times, estarán Charlie Puth, quien interpretará “The Star-Spangled Banner”; Brandi Carlile, con “America the Beautiful”, y Coco Jones, con “Lift Every Voice and Sing”, en las presentaciones previas al juego.

Aunque no se tiene un horario específico para el espectáculo de medio tiempo, medios internacionales señalan que podría realizarse entre las 19 y las 19.30 horas, debido a las pausas que se produzcan durante el juego.

El partido y el espectáculo podrán disfrutarse a través de las cadenas de televisión por cable ESPN o Fox Sports, mientras que en streaming estará disponible en Disney Plus.