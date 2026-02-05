Caravana del Zorro 2026: Rutas alternas en la capital y otros detalles del evento

La Caravana del Zorro saldrá el próximo 7 de febrero, a partir de las 7.30 horas, desde la Plaza de la Constitución, en la Ciudad de Guatemala, hacia la Basílica del Cristo Negro, en Esquipulas, departamento de Chiquimula. Los participantes viajan por la Ruta al Atlántico.

Es importante que la población que no participa busque vías alternas porque afectará la salida de la ciudad desde la Calle Martí y la Calzada José Milla,desde las 7.30 horas hasta las 10.30 aproximadamente. La ruta de ingreso a la capital estará libre.

En semanas previas se anunció que el operativo de seguridad y prevención vial comenzará el viernes 6 de febrero, a las 6 horas, y se extenderá hasta las 18 horas del domingo 8, según reiteró PNC Tránsito en sus redes sociales.

Durante el trayecto, se instalarán 32 puestos de control en distintos puntos de los 222 kilómetros de recorrido. Se contará con el apoyo de al menos 600 agentes, entre elementos de PNC Tránsito, PNC, PMT y Provial.

Es importante recordar que en la 7a. Avenida y 9a. calle tienen cierres desde el viernes 6 de febrero por la llegada de los motoristas que duermen en la Plaza Central.

Parte de las rutas alternas recomendadas por Amilcar Montejo, director de Comunicación de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) son las siguientes:

Centro Cívico

Bulevar Lourdes

Carretera a El Salvador

Calzada La Paz

Boulvard Los Olivos, La Maya y San Rafael

Sector del Periférico

Avenida Elena y Avenida Centroamérica

Bulevar La Asunción

Bulevar Liberación

Bulevar Los Próceres

En su 65 edición, las autoridades han comunicado la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en Esqulipulas y zonas aledañas.

Eddy Villadeleón, conocido como el Zorro Mayor, junto con la Cruz Roja, lanzó un video con recomendaciones para el viaje de peregrinación:

No sobrecargar la motocicleta

Ajustar bien el casco y revisar la motocicleta

Respetar los límites de velocidad

Llevar equipo de protección completo

Mantenerse hidratado

Portar la documentación necesaria

Respetar las señales de tránsito

No consumir bebidas alcohólicas

La historia

Aunque laLa pandemia obligó a tomar una pausa de dos años en la Caravana del Zorro. En el 2020, cerca de 65 mil motoristas recorrieron más de 200 kilómetros para visitar la imagen del Cristo Negro en señal de gratitud y también para hacer peticiones.

La Caravana del Zorro se llevó a cabo por primera vez en 1961, por iniciativa de Rubén Alfonso Villadeleón Porras, fallecido en enero de 1986. Él, conocido como el Zorro, comenzó el recorrido con seis de sus amigos. Su hijo, Eddy Villadeleón, ha continuado con la tradición.

El creador de esta romería vivió unos 25 años la peregrinación y nunca imaginó el crecimiento que tendría. A principios del 2000, todavía eran cientos los motociclistas; hoy, son miles, y se han sumado participantes de otros países.

A la izquierda, Rubén Alfonso Villadeleón Porras y otras imágenes históricas de la caravana. Tras su fallecimiento, la actividad fue bautizada como la Caravana del Zorro. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Al año siguiente de la muerte de Villadeleón Porras, los participantes decidieron nombrar la caravana en su memoria. “Le decían Zorro porque era muy sagaz. Organizaba la caravana, buscaba hospedajes y restaurantes baratos. Se las ingeniaba para conseguir lo más económico”, refirió su hijo.

En la edición 50, en el 2011, la actividad fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, por lo que representa. Ese mismo año se lanzó un documental sobre el evento, titulado El zorro motorizado, producido por DosCabezasCine.

La devoción al Señor de Esquipulas, que despliega un sinfín de expresiones culturales y económicas, se ha reflejado en la participación masiva de guatemaltecos, e incluso ha trascendido fronteras. Según el Ministerio de Cultura y Deportes, motoristas del Sur, Norte y Centroamérica, así como de Europa, se suman a la travesía.

Eddy Villadeleón es conocido como el Zorro Mayor. Durante estos años ha mantenido viva la tradición que inició su padre, la cual ahora une a miles de personas en devoción al Cristo de Esquipulas. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Los organizadores comentan que el propósito en las últimas ediciones ha sido quitarle el estigma de actividad lúdica o de simple diversión, para destacar su compromiso con la fe, en un marco de responsabilidad y con medidas de seguridad para evitar accidentes.

La mayoría de motociclistas transita a velocidad moderada, por lo que la travesía les toma varias horas. La caravana parte a las 7.30 horas de la Plaza de la Constitución y llega a Esquipulas alrededor de las 17 horas. En ocasiones, solo salir de la capital ha tomado cerca de dos horas por la cantidad de vehículos.

Villadeleón recuerda cuando el trayecto era más complicado para los romeristas, quienes debían transitar por rutas en mal estado y sin mayor apoyo. Sin embargo, desde hace algunos años, eso ha cambiado.

En un artículo publicado por Prensa Libre, comentó que en el 2005 la caravana comenzó a tener más patrocinios y a modificar su dinámica.

Fechas

Sábado 7 de febrero

Horario

7 horas

Lugar

7 horas: actos protocolarios

7.30 horas: salida del Parque Central hacia la Basílica de Esquipulas

