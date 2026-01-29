Caravana del Zorro 2026: motoristas se preparan para recorrer más de 222 kilómetros y autoridades revelan operativo vial

Motoristas provenientes de distintas partes de Guatemala se preparan para participar en la Caravana del Zorro 2026, una peregrinación que recorrerá más de 222 kilómetros desde la Ciudad de Guatemala hasta la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas.

Tras la incertidumbre generada por el reciente estado de sitio decretado por el presidente Bernardo Arévalo, se confirmó que la tradicional actividad se llevará a cabo. Los organizadores y autoridades de tránsito prevén la participación de al menos 80 mil motoristas durante los dos días de recorrido.

En conferencia de prensa, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) presentó el Plan de Seguridad Vial que se implementará los días 7 y 8 de febrero.

Según informaron las autoridades, el plan tiene como objetivo resguardar la integridad de los participantes y garantizar la fluidez del tránsito. La estrategia contempla la coordinación entre agentes de la PNC, policías municipales de tránsito de las distintas jurisdicciones por donde pasará la caravana, y personal de apoyo, quienes estarán encargados de prevenir accidentes, asistir en casos de desperfectos mecánicos y mantener el orden vehicular en la ruta hacia Esquipulas.

Como cada año, la salida está prevista desde la Plaza de la Constitución, en la Ciudad de Guatemala, y el destino final será la Basílica del Cristo Negro, en Esquipulas, departamento de Chiquimula.

El operativo de seguridad y prevención vial comenzará el viernes 6 de febrero, a las 6 horas, y se extenderá hasta las 18 horas del domingo 8, según reiteró PNC Tránsito en sus redes sociales.

Durante el trayecto, se instalarán 32 puestos de control en distintos puntos de los 222 kilómetros de recorrido. Se contará con el apoyo de al menos 600 agentes, entre elementos de PNC Tránsito, PNC, PMT y Provial.

Como parte de las acciones de prevención, PNC Tránsito informó que se controlará la velocidad, se verificarán los documentos de los conductores y se brindará asistencia en puntos de descanso obligatorios para los participantes.