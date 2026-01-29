Grammy del 2026: Justin Bieber confirma su regreso a los escenarios con una presentación especial

Después de cuatro años alejado de los escenarios, el cantante Justin Bieber se presentará en los premios Grammy del 2026. Estas son sus nominaciones.

(FILES) In this file photo taken on September 20, 2016 shows Canadian singer Justin Bieber performing on stage at the AccorHotels Arena in Paris. - Bieber said on September 6, 2022 he is once again taking a break from touring, months after revealing he'd been diagnosed with a syndrome that caused him partial facial paralysis. In June the 28-year-old megastar had pushed back the North American leg of his "Justice" tour due to Ramsay Hunt Syndrome, a complication of shingles. (Photo by CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP)

Justin Bieber actuando en el escenario del AccorHotels Arena de París. (Foto Prensa Libre: AFP)

El dos veces ganador del Grammy, Justin Bieber, se prepara para regresar a los escenarios, esta vez desde los Grammy. El anuncio fue confirmado por la Academia de Grabación, que recibirá a Bieber en la celebración de la edición del 2026.

Será el próximo domingo 1 de febrero cuando el cantante haga vibrar el escenario con su música y marque su regreso a los escenarios, tras haber cancelado su gira mundial en el 2022.

La 68 edición, que contará con presentaciones de artistas como Sabrina Carpenter y Lady Gaga, traerá a Bieber para interpretar uno de sus nuevos éxitos, incluidos en sus álbumes Swag y Swag II, con los que está nominado.

El evento, que será presentado por Trevor Noah, se realizará en el Crypto Arena, de Los Ángeles, y se transmitirá en vivo por CBS Television Network y bajo demanda por Paramount+. La gala marcará el regreso de Bieber tras años de ausencia en los escenarios.

Medios internacionales señalan que este retorno es esperado por sus seguidores, ya que podría incluir parte de sus nuevas canciones. Medios como Excélsior destacan que podría interpretarse su tema Daisies, una de las canciones que podrían escucharse durante su presentación.

Esta canción forma parte de la nueva música que Bieber grabó durante su retiro de los escenarios, etapa en la que decidió enfocarse en su familia, reestructurar su vida y componer.

Aunque aún no se conoce cuánto tiempo permanecerá en el escenario, los Grammy también contemplan presentaciones de Addison Rae, Lola Young, Duff McKagan, Chad Smith y Andrew Watt.

Nominaciones de Bieber

La Academia de la Grabación también incluyó a Justin Bieber entre sus nominados por sus recientes producciones, con las que logró cuatro nominaciones:

  • Álbum del Año (Swag)
  • Mejor Interpretación Pop Solista ("Daisies")
  • Mejor Álbum Vocal Pop (Swag)
  • Mejor Interpretación de R&B ("Yukon")

