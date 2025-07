SWAG: el nuevo disco de Justin Bieber donde aclara rumores sobre su matrimonio y responde a los paparazi

Con este nuevo disco, el artista Justin Bieber sorprende a sus seguidores al abordar los rumores que lo rodean, responder a los paparazi y mostrar su lado más íntimo como esposo y padre.

Esta nueva entrega llega cuatro años después de Justice, y abre la puerta a un nuevo Justin Bieber. Entre sus canciones destacan las colaboraciones con los raperos mencionados, que dan un giro hacia sonidos más reflexivos, con tintes lo-fi.

En SWAG, el artista también responde a los paparazi que lo han perseguido durante meses, interesados —según él— en su salud mental, su vida matrimonial y su carrera.

El álbum, que tomó por sorpresa al mundo, fue promocionado de forma discreta, con vallas en Islandia y material audiovisual que el propio Bieber publicó en sus redes sociales. En algunas de esas imágenes se observa a Hailey Bieber y a su hijo, Jack Blues, mientras él los contempla en un montaje en blanco y negro, acompañado por otras escenas urbanas con la palabra SWAG, título del disco.

Respuestas a los paparazi

Dentro del álbum, Bieber incluye audios reales de altercados con paparazi, como prólogo de algunas canciones. En Butterflies, por ejemplo, utiliza un audio captado en abril pasado, durante un encuentro con un reportero a la salida de una cafetería.

En inglés se escucha: “Solo quieres dinero. Dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero. ¡Fuera de aquí, hermano! Dinero, eso es todo lo que quieres. No te importan los seres humanos. Todo lo que quieres es dinero”. Con ello, el cantante reflexiona sobre lo efímero de las cosas materiales y de las emociones.

Asimismo, Standing on Business se presenta más como una conversación introspectiva entre Bieber y Druski, en la que el cantante reproduce un audio donde expresa: “Soy padre. Soy esposo. No lo entiendes. No te cuadra. Estoy trabajando. Soy un maldito ser humano parado junto a mi coche en la playa”. Druski responde con tono vengativo: iría a la playa a buscarlos.

Una de las canciones más personales del álbum es Therapy Session, donde Bieber admite: “Siento que he tenido que atravesar muchas luchas como ser humano. Como todos, lo he tenido que afrontar públicamente. Y entonces la gente siempre me pregunta si estoy bien. Y eso empieza a pesarme mucho”, según la Agencia EFE.

Dedicado a su esposa e hijo

Según un comunicado de Universal Music, este séptimo álbum de estudio está inspirado en la devoción de Bieber como esposo y padre. Es “una nueva era musical que ha alimentado una perspectiva más profunda y un sonido más reflexivo, lo que ha dado como resultado algunas de sus canciones más personales hasta el momento”.

Uno de los temas dedicados a Hailey Bieber es Go Baby, canción en la que el artista habla de vulnerabilidad y apoyo mutuo: “No todo tiene que arreglarse y no todo tiene que romperse”, canta, y le asegura que está a su lado para consolarla: “Aquí tienes mi hombro para llorar”.

En la introducción, Bieber alude directamente a su esposa: “Es mi bebé, es icónica. Funda de iPhone, brillo de labios”, en aparente referencia a la marca de cosméticos que ella vendió recientemente.